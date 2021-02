Vidéo : une députée brésilienne victime d'une agression sexuelle en plein Parlement

En pleine assemblée législative, une députée brésilienne de l'Etat de Sao Paulo a été victime d'une agression sexuelle par l'un de ses collègues. Si les faits remontent à décembre dernier, une procédure de sanction vient d'être ouverte.

Toute la scène a été captée par les caméras installées dans le Parlement local. On y voit le député Fernando Cury s'approcher par derrière de l'élue Isa Penna et poser ses mains au niveau de sa poitrine. Elle se retourne et le repousse. L'élu du parti Citoyenneté (l'ancien parti communiste brésilien) insiste et met sa main sur l'épaule de sa collègue du parti de gauche Socialisme et liberté (PSOL), qui la rejette de nouveau. Les deux élus s'expliquent quelques instants, avant que Fernando Cury ne s'éloigne.

Isa Penna, engagée dans les combats féministes et contre les violences faites aux femmes, a immédiatement déposé plainte pour harcèlement sexuel devant le comité d'éthique de l'assemblée législative de Sao Paulo. Près de deux mois après les faits, la plainte a été acceptée à l'unanimité par le conseil (10 voix contre 0) la semaine dernière, ouvrant la voie à une procédure de sanction à l'encontre du député, pouvant aller jusqu'à la révocation de son mandat.

«Malgré ce grand résultat, nous ne pouvons pas baisser pas la garde, car la destitution n'est pas garantie. Le combat continue pour qu'il n'y ait pas d'impunité dans l'affaire !», a réagi la jeune avocate de 29 ans sur Twitter.

Apesar desse ótimo resultado, não podemos baixar a guarda, pois a cassação não está garantida. A luta continua para que não haja impunidade no caso! — Deputada Isa Penna #VacinaJá (@IsaPennaPsol) February 10, 2021

Son agresseur a désormais rendez-vous à cinq reprises devant la commission d'éthique pour défendre son cas, avant que le conseil ne rende son avis, qui sera ensuite soumis au vote de l'assemblée en séance plénière. Fernando Cury se défend de tout harcèlement sexuel, niant avoir posé ses mains sur les seins de sa collègue et affirmant lui avoir seulement fait un «câlin rapide et superficiel».

