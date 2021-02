DIRECT - Coronavirus : 25.018 nouveaux cas et 311 morts ces dernières 24 heures en France

Devant l’hypothèse probable d’une cohabitation durable avec le coronavirus et ses variants, les espoirs reposent plus que jamais sur la vaccination. Suivez toute l’actualité de l’évolution de la crise sanitaire du coronavirus.

20h31

25.018 nouveaux cas et 311 morts ont été enregistrés ces dernières 24 heures en France.

17h19

Le maire de Bordeaux Pierre Hurmic a proposé mercredi la candidature de sa ville pour tester un protocole sanitaire permettant de "rouvrir au plus vite ses musées" fermés par la crise sanitaire, dans une lettre adressée à la ministre de la Culture. "Nous serions heureux de pouvoir contribuer à la réouverture tant attendue des équipements culturels", écrit le maire écologiste à Roselyne Bachelot dans cette lettre rendue publique par la ville.

16h33

La Suisse a proposé mercredi de lever début mars une partie des mesures de restrictions anti-Covid, avec une réouverture des magasins et musées notamment, mais il faudra attendre le 1er avril pour espérer profiter des terrasses. Alors que le nombre de nouvelles infections a diminué ces dernières semaines, le Conseil fédéral propose un "assouplissement prudent et progressif" des mesures prises en décembre et janvier, "afin de redonner davantage de place à la vie économique et sociale". Prudent, le gouvernement suisse se prononcera définitivement sur ces assouplissements le 24 février, après avoir consulté les cantons et évalué la situation sanitaire.

14h45

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a réclamé mercredi au G20 de bâtir un "plan mondial de vaccination" pour n'oublier personne dans la lutte contre la pandémie de Covid-19, lors d'une session ministérielle du Conseil de sécurité.

"Le monde a urgemment besoin d'un plan mondial de vaccination pour rassembler tous ceux qui ont la puissance, l'expertise scientifique et les capacités de production et financières requises", a-t-il souligné.

13h38

S'exprimant ce mercredi à la sortie du Conseil des ministres, qui suivait un Conseil de défense sanitaire, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a mis en garde sur la "fragilité" de la situation face à l'épidémie de Covid-19, à l'heure où l'état des courbes reste stable.

"La situation est si fragile qu'un rien peut la faire changer", a fait valoir Gabriel Attal. [...] "Nous prenons des mesures rapides, proportionnées, adaptées à la situation". "Nous devons maintenir nos efforts et éviter tout relâchement", a encore martelé le porte-parole.

13h34

L'Union européenne a conclu un accord pour l'acquisition de 300 millions de doses supplémentaires du vaccin Moderna contre le Covid-19, à la suite d'un premier contrat portant sur 160 millions de doses, a annoncé mercredi la présidente de la Commission Ursula von der Leyen.

L'accord porte sur l'achat de 150 millions de doses, destinées à être livrées au 3e et 4e trimestres 2021, avec une option de 150 millions de doses supplémentaires en 2022, a précisé l'entreprise dans un communiqué. Au total, l'UE devrait disposer cette année de 310 millions de doses du vaccin Moderna.

12h03

La vaccination contre le Covid-19 a commencé en Afrique du Sud, après un report initial lié aux doutes sur l'efficacité contre le variant local des vaccins du laboratoire britannique AstraZeneca, achetés en premier lieu par le gouvernement, a constaté l'AFP. Les premières doses du lot de 80.000 vaccins du laboratoire américain Johnson&Johnson, arrivé la veille au soir dans le pays, ont été administrés mercredi à des soignants de l'hôpital de Khayelitsha, important township de la ville du Cap.

11h10

La Slovaquie a resserré les contrôles à ses frontières en invoquant le danger de propagation de nouvelles souches de coronavirus en Europe, au moment où ce pays lutte contre l'un des taux de mortalité au Covid-19 les plus élevés au monde.

09h40

Un premier lot de 1.000 vaccins anticoronavirus est en train d'être acheminé vers la bande de Gaza sous blocus israélien, ont indiqué les autorités israéliennes, qui en avaient bloqué le transfert en début de semaine.

09h23

La situation sur le front de l'épidémie de Covid-19 ne nécessite "pas de mesures exceptionnelles" supplémentaires, a estimé mercredi le patron des députés LREM Christophe Castaner peu avant un nouveau Conseil de défense sanitaire et le Conseil des ministres.

"Nous sommes toujours à un haut niveau de personnes qui attrapent le virus (...) Donc il nous faut rester extrêmement vigilants, attentifs, mais il ne faut pas prendre de mesures exceptionnelles car on voit bien aujourd'hui que le plateau est maîtrisé, que notre capacité hospitalière répond présent, que le nombre de personnes en réanimation a baissé, de peu", a-t-il expliqué sur France 2.

06h00

Un nouveau Conseil de dĂ©fense est organisĂ© ce mercredi matin Ă l'ElysĂ©e.Â

04h43

Le Mexique a dépassé la barre des deux millions de cas de Covid-19 depuis le début de la pandémie, qui a fait près de 176.000 morts dans le pays, selon le dernier bilan officiel publié. Un total de 2.004.575 cas et 175.986 décès ont été recensés au Mexique, dont 8.683 nouveaux cas et 1.329 décès dans les dernières 24 heures, a indiqué le ministère de la Santé.

01h23

Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 signalés dans le monde a chuté de 16% la semaine dernière, pour atteindre 2,7 millions, a annoncé l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le nombre de nouveaux décès signalés a également diminué de 10% par rapport à la semaine précédente, atteingnant 81.000, selon la mise à jour épidémiologique hebdomadaire de l'OMS, basée sur les données jusqu'à dimanche.

00h20

Le gouverneur de l'Etat de Bahia, dans le nord-est du Brésil, a annoncé mardi l'instauration d'un couvre-feu dès vendredi pour lutter contre une flambée de l'épidémie du Covid-19. La mesure appliquée entre 22h et 05h entrera en vigueur pour une semaine, a annoncé en conférence de presse le gouverneur Rui Costa. Elle concernera la grande majorité de cet Etat de 15 millions d'habitants, dont la capitale Salvador.