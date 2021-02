Extinction des dinosaures : de nouveaux éléments révélés par une étude

L’extinction des dinosaures sur notre planète, il y a 66 millions d'années, aurait été causée non pas l’impact d’un astéroïde géant, comme le veut la théorie la plus répandue, mais par un fragment de comète.

C’est en tout cas ce qu'avance une étude publiée ce lundi 15 février, dans la revue Scientific Reports. D’après celle-ci, ce fragment grand d'environ 7 kilomètres serait issu de l'explosion d'une comète provenant du nuage d'Oort, une région lointaine du Système solaire.

la comète poussée vers le soleil par jupiter

Avant de s'écraser dans l'actuel Yucatan, au nord-ouest du Mexique, la comète aurait été propulsée vers le Soleil par l'attraction gravitationnelle de Jupiter. La plus grosse des planètes de notre système agit alors «comme un flipper», renvoyant ces comètes sur «des orbites les rapprochant très près du Soleil», a expliqué à l'AFP Amir Siraj, auteur principal de l'étude et étudiant en astrophysique à Harvard.

Puis, les comètes les plus grosses ont éclaté «en plus de 1.000 fragments», face à la force d'attraction du Soleil. Chacun des fragments, dont l'un d'entre eux aurait été catapulté vers la Terre, «est potentiellement assez grand pour causer un événement comme celui ayant tué les dinosaures», a ajouté Amir Siraj.

Pour confirmer cette hypothèse, les scientifiques ont effectué des simulations gravitationnelles en se basant sur les données disponibles sur le nuage d'Oort et le mouvement des planètes. Jusqu’à présent, on pensait que le corps céleste qui a percuté la Terre provenait de la ceinture principale d'astéroïdes, une région du Système solaire située entre les orbites de Mars et Jupiter.

la fréquence des astéroïdes est trop faible

Mais la fréquence à laquelle ces astéroïdes peuvent frapper notre planète est «au moins 10 fois trop faible» pour expliquer l'impact, a souligné Avi Loeb, co-auteur et professeur à Harvard. «Les astéroïdes ont une fréquence d'impact légèrement plus élevée (que les comètes), donc ils sont favorisés par rapport» à elles pour expliquer la disparition des dinosaures, a précisé Amir Siraj toujours auprès de l'AFP. Mais c'est sans compter l'explosion des comètes.

«Notre théorie montre que potentiellement, des fragments de comètes encore plus massives (...) peuvent expliquer cette fréquence.» D’autre part, on sait que le cratère de Chicxulub a été causé par un objet composé de chondrite carbonée. Cependant, très peu des astéroïdes en ont (environ 10%), contrairement aux comètes.

