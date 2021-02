Ford veut passer au tout électrique en Europe d'ici à 2030

Ford passe au vert. Le grand constructeur américain a annoncé ce mercredi son intention de vendre 100 % de véhicules électriques en Europe d'ici à 2030. Cette marche vers l'électrification apparaît aujourd'hui comme une tendance lourde dans le secteur de l'automobile.

«Ford s'engage à ce que, d'ici à la mi-2026, 100 % de l'offre de voitures de Ford en Europe soit électrifiée - hybride ou tout électrique - et entièrement électrique d'ici à 2030», a expliqué le géant de l'automobile dans un communiqué. Des objectifs qui concernent seulement les véhicules particuliers. Les véhicules utilitaires garderont un pied dans l'ère thermique, puisque Ford prévoit que seuls deux tiers de ses ventes de fourgons en Europe d'ici à 2030 soient électriques ou hybrides.

Pour prendre ce virage de l'électrique sur le Vieux Continent, le constructeur américain a annoncé qu'il allait investir un milliard de dollars (environ 830 millions d'euros) pour «moderniser» son usine de Cologne, en Allemagne, et la transformer en «centre d'électrification pour la fabrication de véhicules électriques». «L'annonce de la transformation de notre site de Cologne, est l'une des plus importantes de Ford en plus d'une génération», a commenté Stuart Rowley, patron de Ford Europe, cité dans le communiqué de l'entreprise. Le premier véhicule électrique de Ford fabriqué en Europe sortira des lignes de production de cette usine en 2023, prévoit le constructeur.

Ces annonces s'inscrivent dans la stratégie du géant de Dearborn, près de Détroit (Michigan), d'accélérer sa conversion à l'électrique, sur laquelle il a du retard comparé à ses concurrents. Début février, il a annoncé qu'il allait doubler ses investissements dans l'électrification, pour y consacrer plus de 22 milliards de dollars d'ici à 2025 (18 milliards d'euros).

tournant vers l'électrique dans l'automobile

Elles sont aussi une réponse à son rival américain General Motors (GM), qui a fait part fin janvier de sa volonté d'abandonner d'ici à 2035 les voitures à émissions polluantes, qui représentent pourtant encore l'immense majorité de sa production.

Face à la croissance de la demande pour ce type de véhicules, à l'attention accrue que les consommateurs portent désormais au climat et sous la pression de normes d'émissions de plus en plus strictes, nombreux sont les constructeurs à opérer un tournant vers l'électrique. Outre Ford et GM, c'est le cas par exemple de Jaguar Land Rover. Le groupe britannique a annoncé cette semaine vouloir rendre sa marque de luxe Jaguar 100 % électrique d'ici à 2025.

C'est également l'ambition de Renault, avec sa marque sportive Alpine. Elle va devenir 100 % électrique, a déclaré le PDG du groupe français Luca de Meo mi-janvier, à l'occasion de la présentation du plan stratégique baptisé «Renaulution». Début décembre, c'est le constructeur suédois Volvo qui a déclaré vouloir passer au tout électrique d'ici à 2030.

