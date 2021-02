Thaïlande : le patron d’une agence d’enfants mannequins arrêté pour détention de 500.000 images pédopornographiques

Près de Bangkok, le patron d’une célèbre agence thaïlandaise de mannequinat d’enfants a été arrêté, et est accusé de détention de milliers d’images d’enfants à caractère sexuel, et également d’abus sexuels sur mineurs.

La «Nene Agency» serait en fait une façade pour cacher un immense trafic d’images pédopornographiques. Plus de 500.000 images ont été découvertes lors d’une perquisition des forces de l’ordre le 12 février dernier dans les locaux de l’agence, stockés sur des disques durs et sur des ordinateurs, rapporte le Bangkok Post. Des costumes et jouets d’enfants ont également été saisis. Danudetch Saengkaew, 23 ans, à la tête de cette agence de mannequinat, est aussi accusé par les autorités d’abus sexuels sur mineurs.

Il s’agit là d’une affaire internationale puis que la police thaïlandaise a travaillé avec la police néo-zélandaise, australienne et même avec le FBI, selon la BBC, pour mener à bien son arrestation. C’est d’ailleurs la police australienne qui a prévenu les autorités thaïlandaises que l’un de leur ressortissant était à la tête d’un grand réseau de pédopornographie.

Une vaste opération a donc été lancée il y a un an, mais les enquêteurs n’auraient eu à leur disposition qu’une seule photo d’enfant au départ des investigations, selon la presse locale. Ils ont finalement retrouvé l’auteur de cette photo, arrêté en mai dernier, et qui a conduit les enquêteurs vers l’agence de mannequin Nene.

Selon le département des enquêtes spéciales de Thaïlande (DSI), les victimes seraient des enfants thaïlandais, mais aussi de plusieurs autres pays à travers le monde. Les documents saisis par la police indiquent que Danudetch Saengkaew a travaillé avec plus de 8.400 enfants mannequins ou acteurs depuis 2013.

