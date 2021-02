Une entreprise condamnée à perdre 500 millions de dollars versés par erreur à des créanciers

La fameuse «erreur de la banque en votre faveur». Ce 16 février, un juge new-yorkais a refusé la demande de Citigroup, qui souhaitait être remboursé des 500 millions de dollars qu'ils avaient versés involontairement à des fonds d'investissement en août dernier.

En tout, l'erreur portait sur 900 millions de dollars (745 millions d'euros environ), mais certains bénéficiaires avaient accepté de rendre l'argent. À l'origine, la banque Citigroup comptait verser des intérêts aux créanciers du fabricant de cosmétiques Revlon pour un montant de 7,8 millions de dollars.

Alors que dix fonds d'investissement refusaient de rembourser la somme, la justice a été saisie, mais le résultat n'a pas été celui escompté pour l'établissement bancaire. Le juge en question, Jesse Furman, a estimé que la loi était du côté des bénéficiaires. Selon lui, ils étaient «persuadés, en toute bonne fois, que les (...) versements reçus étaient des remboursements anticipés des prêts accordés à Revlon».

La loi statue en effet qu'une erreur n'a pas à être remboursée s'il n'y a pas eu de fausses déclarations ou si les bénéficiaires n'ont pas été prévenus immédiatement de l'erreur. Citigroup ne compte pas pour autant laisser filer cette somme astronomique sans se battre, et a d'ores et déjà annoncé faire appel de la décision pour «récupérer en totalité» les fonds. Ce remboursement est d'autant plus crucial pour l'établissement que les autorités lui ont imposé une amende de 400 millions de dollars en 2020 pour une gestion des risques jugée mauvaise. Un investissement d'un milliard de dollars pour solidifier les contrôles lors des derniers mois n'avait pas suffit à rassurer la Fed.

