DIRECT - Coronavirus : la durée d'isolement va passer de 7 à 10 jours à partir de lundi

Devant l’hypothèse probable d’une cohabitation durable avec le coronavirus et ses variants, les espoirs reposent plus que jamais sur la vaccination. Suivez toute l’actualité de l’évolution de la crise sanitaire du coronavirus.

18h19

A partir de lundi, la durée d'isolement passera de 7 à 10 jours, vient d'annoncer Olivier Véran.

18h04

«L'heure n'est pas au relâchement (....), nous devons encore tenir ensemble», vient de déclarer Olivier Véran, ministre de la Santé, lors de sa conférence de presse.

17h33

La phase finale de la Fed Cup 2021, équivalent féminin de la Coupe Davis, initialement prévue en avril en Hongrie, a été reportée en fin d'année, à cause de la pandémie de coronavirus, a annoncé jeudi la Fédération internationale de tennis (ITF).

Rebaptisée Billie Jean King Cup, cette phase finale devait avoir lieu du 13 au 18 avril à Budapest mais "l'incertitude permanente et les défis posés par le Covid-19, localement et internationalement" ont incité les organisateurs à prendre les devants.

"Plusieurs scénarios avaient été envisagés, y compris celui d'une épreuve à huis clos", selon le communiqué diffusé jeudi par l'ITF. La nouvelle date de l'épreuve n'a pas encore été précisée.

14h08

Le leader de l'opposition britannique, le travailliste Keir Starmer, a présenté jeudi sa vision du "nouveau chapitre" qui doit s'ouvrir pour la relance économique post-Covid, dans un discours destiné à lui redonner du souffle après presqu'un an à la tête du Labour.

Après des premiers mois prometteurs après son élection à la tête du Parti travailliste en avril dernier, Keir Starmer est aujourd'hui à la peine dans les sondages et accusé au sein même de ses propres rangs de manquer de vision. L'ancien avocat de 58 ans, qui a ces derniers mois étrillé à maintes reprises le gouvernement de Boris Johnson pour son "incompétence" dans sa gestion de la crise sanitaire, a, dans un discours censé dynamiser son mandat, estimé que les conservateurs sont incapable de "saisir le moment" du "nouveau chapitre de l'histoire de notre pays" qui s'ouvre.

13h48

Les employés du Vatican refusant d'être vaccinés contre le Covid-19 risquent désormais des sanctions allant jusqu'au licenciement, selon un décret rendu public jeudi par l'Etat de la Cité du Vatican, qui emploie environ 5.000 personnes.

Un employé ne présentant pas de contre-indications médicales avérées et refusant l'administration d'un vaccin contre le Covid-19 risque "des conséquences plus ou moins importantes pouvant aller jusqu'à l'interruption de la relation de travail", prévoit ce texte publié sur le site officiel de l'Etat du Vatican et consacré à la santé publique en cas de crise sanitaire comme la pandémie actuelle. Le décret, qui renvoie aux sanctions prévues dans une loi vaticane de 2011, concerne aussi les candidats à un poste au sein du Vatican, qui pourraient ne pas être embauchés en cas de refus de se faire vacciner.

11h24

La moitié des 59 millions de Sud-Africains ont potentiellement été contaminés par le Covid-19, selon deux études qui estiment que plusieurs milliers de décès dus au virus n'apparaissent pas dans les statistiques officielles. Le pays africain officiellement le plus touché par le coronavirus, et qui a mené une vaste campagne de tests dès la première vague, a enregistré plus de 140.000 décès supplémentaires depuis mai 2020, selon le Conseil sud-africain de la recherche médicale (SAMRC).

10h14

L'épidémie du Covid-19 ne sera pas maîtrisée avant l'été 2022, a avancé l'épidémiologiste Didier Pittet, ajoutant toutefois que l'"on retournerait au théâtre" et que l'on retrouverait "d'autres activités sociales" avant cette échéance.

"C'est en été 2022 qu'on pourra réellement faire un véritable bilan de la situation et tout sera beaucoup plus facile", a déclaré sur France Inter le professeur Pittet, inventeur du gel hydroalcoolique et président de la mission indépendante nationale sur l'évaluation de la gestion de la crise Covid-19 en France. "Mais on retournera au théâtre avant et il y aura d'autres activités sociales agréables".

09h43

Le vaccin contre le Covid-19 AstraZeneca "n'est pas un vaccin de seconde zone", a assuré le Pr Alain Fischer, le "monsieur vaccin" nommé par le gouvernement, alors qu'il a provoqué des réactions parfois fortes chez les patients jeunes.

"C'est un vaccin pour lequel le taux d'efficacité est très bon", a insisté le professeur, invité d'Europe 1. "Le taux de protection est d'un peu plus de 80%" donc "pas très loin du taux annoncé par les vaccins ARN", comme ceux de Pfizer/BioNTech ou Moderna également utilisés en France, a-t-il ajouté.

07h37

Air France-KLM a perdu 7,1 milliards d'euros l'année dernière, un choc "sans précédent" provoqué par le Covid-19 qui a très durement affecté le secteur du transport aérien et a privé le groupe franco-néerlandais des deux tiers de ses clients.

Le chiffre d'affaires s'est effondré de 59% par rapport à 2019, à 11,1 milliards d'euros, a précisé le groupe dans un communiqué, en prévenant que le premier trimestre 2021 serait "difficile" et que la visibilité d'une reprise restait "limitée", même s'il s'attend à un regain de trafic au deuxième et troisième trimestre grâce aux vaccins.

06h12

La société allemande BioNTech a déclaré jeudi avoir toujours l'intention de fournir des doses de vaccin à Taïwan, au lendemain d'une déclaration du ministre de la Santé de l'île faisant état "de pressions politiques" ayant fait échouer l'accord.