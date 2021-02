DIRECT - Coronavirus : l'épidémie ne sera pas maîtrisée avant l'été 2022, selon un épidémiologiste

Devant l’hypothèse probable d’une cohabitation durable avec le coronavirus et ses variants, les espoirs reposent plus que jamais sur la vaccination. Suivez toute l’actualité de l’évolution de la crise sanitaire du coronavirus.

11h24

La moitié des 59 millions de Sud-Africains ont potentiellement été contaminés par le Covid-19, selon deux études qui estiment que plusieurs milliers de décès dus au virus n'apparaissent pas dans les statistiques officielles. Le pays africain officiellement le plus touché par le coronavirus, et qui a mené une vaste campagne de tests dès la première vague, a enregistré plus de 140.000 décès supplémentaires depuis mai 2020, selon le Conseil sud-africain de la recherche médicale (SAMRC).

10h14

L'épidémie du Covid-19 ne sera pas maîtrisée avant l'été 2022, a avancé l'épidémiologiste Didier Pittet, ajoutant toutefois que l'"on retournerait au théâtre" et que l'on retrouverait "d'autres activités sociales" avant cette échéance.

"C'est en été 2022 qu'on pourra réellement faire un véritable bilan de la situation et tout sera beaucoup plus facile", a déclaré sur France Inter le professeur Pittet, inventeur du gel hydroalcoolique et président de la mission indépendante nationale sur l'évaluation de la gestion de la crise Covid-19 en France. "Mais on retournera au théâtre avant et il y aura d'autres activités sociales agréables".

09h43

Le vaccin contre le Covid-19 AstraZeneca "n'est pas un vaccin de seconde zone", a assuré le Pr Alain Fischer, le "monsieur vaccin" nommé par le gouvernement, alors qu'il a provoqué des réactions parfois fortes chez les patients jeunes.

"C'est un vaccin pour lequel le taux d'efficacité est très bon", a insisté le professeur, invité d'Europe 1. "Le taux de protection est d'un peu plus de 80%" donc "pas très loin du taux annoncé par les vaccins ARN", comme ceux de Pfizer/BioNTech ou Moderna également utilisés en France, a-t-il ajouté.

07h37

Air France-KLM a perdu 7,1 milliards d'euros l'année dernière, un choc "sans précédent" provoqué par le Covid-19 qui a très durement affecté le secteur du transport aérien et a privé le groupe franco-néerlandais des deux tiers de ses clients.

Le chiffre d'affaires s'est effondré de 59% par rapport à 2019, à 11,1 milliards d'euros, a précisé le groupe dans un communiqué, en prévenant que le premier trimestre 2021 serait "difficile" et que la visibilité d'une reprise restait "limitée", même s'il s'attend à un regain de trafic au deuxième et troisième trimestre grâce aux vaccins.

06h12

La société allemande BioNTech a déclaré jeudi avoir toujours l'intention de fournir des doses de vaccin à Taïwan, au lendemain d'une déclaration du ministre de la Santé de l'île faisant état "de pressions politiques" ayant fait échouer l'accord.