L’astuce étonnante de cette docteure pour s’endormir facilement crée le buzz

Alors que certaines personnes parviennent à tomber dans les bras de Morphée quelques instants après avoir fermé les yeux, d’autres, au contraire, se retournent plusieurs fois dans leur lit et peinent à trouver le sommeil. Pour aider ces dernières à s’endormir facilement, un médecin a dévoilé une astuce pour le moins étonnante, quoique peu glamour, qui est devenue virale sur TikTok.

Et pour cause. Dans une vidéo visionnée à ce jour près de 20 millions de fois, la docteure Jess Andrade recommande à ses abonnés souffrant de troubles du sommeil de garder leurs chaussettes la nuit.

Au fil de la séquence, la spécialiste explique que porter des chaussettes «réchauffe les pieds et agit sur les vaisseaux sanguins».

