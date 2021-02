Le sénateur du Texas Ted Cruz part en vacances à Cancun alors qu'une vague de froid paralyse son Etat

Alors qu’une impressionnante tempête de neige balaie le Texas, aux États-Unis, plusieurs médias américains affirment que son sénateur républicain, Ted Cruz, en a profité pour partir en vacances au soleil, au Mexique.

Selon les informations de l’agence américaine Associated Press (AP), le sénateur serait parti avec sa famille à Cancun, pour un voyage prévu de longue date. Plusieurs photos ont circulé sur les réseaux sociaux dès mercredi soir, montrant a priori Ted Cruz et sa femme dans l'aéroport de Houston, puis dans un avion à destination de la ville mexicaine.

Just confirmed @SenTedCruz and his family flew to Cancun tonight for a few days at a resort they've visited before. Cruz seems to believe there isn't much for him to do in Texas for the millions of fellow Texans who remain without electricity/water and are literally freezing. pic.twitter.com/6nPiVWtdxe

— David Shuster (@DavidShuster) February 18, 2021