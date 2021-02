L'Inde va pendre une femme, une première depuis 1947

Plusieurs médias locaux et internationaux annoncent, ce jeudi 18 février, que les autorités indiennes ont décidé d'exécuter prochainement par pendaison une femme qui a assassiné sept membres de sa famille à coups de hache. Une première depuis l'indépendance du pays en 1947.

L'affaire avait défrayé la chronique et remonte à avril 2008. Shabnam, une ancienne enseignante originaire de l'Uttar Pradesh (nord de l'Inde), avait tué tous les membres de sa famille proche, dont ses parents et un neveu de 10 mois.

Une vengeance sanglante après que ces derniers se soient opposés à ce qu'elle entretienne une relation amoureuse avec un ouvrier prénommé Salim.

Who is #Shabnam? First woman to be hanged after India's Independence - Know all about her horrific crimehttps://t.co/hK3V4YsxGj

— DNA (@dna) February 17, 2021