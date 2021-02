Une amusante vidéo d’Angela Merkel qui oublie son masque devient virale

Nous sommes tous Angela. Il est arrivé la semaine dernière à Angela Merkel ce qui est devenu un oubli familier à la faveur de la pandémie de coronavirus. Sauf que dans le cas de la chancelière allemande, la scène a été filmée, offrant une séquence cocasse.

On y voit la dirigeante de 66 ans, après un discours au Bundestag (le Parlement allemand) le 11 février dernier sur la crise sanitaire, retourner à sa place, s'asseoir, faire mine de ranger ses affaires devant elle. Dans ses yeux apparaît une lueur de doute, qui se transforme en vent de panique : la chancelière vient de se rendre compte qu'elle avait oublié son masque au pupitre de l'assemblée.

Very few people know that for a long 10 seconds Europe was on the verge of collapsing pic.twitter.com/P7DgZlYedP

— Karol Gotfryd, certified contrarian indicator (@GotfrydKarol) February 15, 2021