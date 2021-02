Vidéo : Pour traverser un lac gelé, il remplace les roues de son vélo par des lames de scie circulaire

Ce youtubeur américain ne recule devant rien, pas même un lac gelé. Pour se déplacer en toute sérénité, le vidéaste, connu sous le nom de «The Q», a fabriqué un vélo capable de rouler sur une surface verglacée.

Monté sur des lames de scie circulaire, son étrange vélo a de quoi intriguer. D'ailleurs, le clip montrant étape par étape le tuto pour le réaliser a récolté plus de 15 millions de vues sur la plate-forme.

Dans son atelier, le vidéaste a d’abord retiré les roues, les pneus et les rayons du vélo, puis a remplacé les roues classiques par deux disques métalliques dentelés.

«Mesdames et Messieurs ! Voici le vélo à glace avec des scies circulaires à la place des roues. Vous pouvez le faire rouler en toute sécurité sur la glace», explique le vidéaste en commentaire.

Au départ, la première tentative n'a pas été concluante, mais The Q ne s'est pas laissé abattre. Après avoir aiguisé les lames de ses roues et rajouté des pièces métalliques, il est enfin parvenu à se déplacer sans accroc.

Passionné de science et de bricolage, ce youtubeur tente toutes sortes d'expériences pour le plus grand plaisir de ses fans, qui sont plus de 10 millions à suivre sa chaîne Youtube.

