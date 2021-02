DIRECT - Coronavirus : 24.116 nouveaux cas et 328 morts ces dernières 24 heures en France

Devant l’hypothèse probable d’une cohabitation durable avec le coronavirus et ses variants, les espoirs reposent plus que jamais sur la vaccination. Suivez toute l’actualité de l’évolution de la crise sanitaire du coronavirus.

21h11

24.116 nouveaux cas et 328 morts ont été enregistrés ces dernières 24 heures en France, d’après les chiffres communiqués ce soir par Santé Publique France.

19h51

Quelque 8.000 doses de vaccin Moderna supplémentaires ont été allouées pour le Pas-de-Calais afin d'enrayer une accélération de l'épidémie de Covid-19, après l'envolée des contaminations dans le Dunkerquois (Nord), a annoncé vendredi l'Agence régionale de santé (ARS).

"2.000 doses sont dĂ©ployĂ©es dans un premier temps pour des vaccinations dès les prochains jours et 6.000 doses seront livrĂ©es dĂ©but mars", a dĂ©taillĂ© l'ARS dans un communiquĂ©.Â

18h33

Emmanuel Macron a proposé vendredi que l'Europe et les Etats-Unis livrent "le plus vite possible" 13 millions de doses de vaccins à l'Afrique pour que le continent puisse vacciner ses 6,5 millions de soignants.

"Si nous, EuropĂ©ens, AmĂ©ricains, savons livrer le plus vite possible ces 13 millions de doses, ça vaut notre crĂ©dibilitĂ©" et "alors l'Ouest sera considĂ©rĂ© en Afrique", mais "si nous annonçons des milliards aujourd'hui pour donner des doses dans 6 mois, dans un an, nos amis africains iront acheter des doses aux Chinois, aux Russes" et "la force de l'Ouest ne sera pas une rĂ©alitĂ©", a-t-il plaidĂ© lors de la confĂ©rence sur la sĂ©curitĂ© de Munich, après un plaidoyer similaire au G7 virtuel.Â

17h59

Le demi de mêlée du XV de France Antoine Dupont a été testé positif au Covid-19, a annoncé vendredi la Fédération française de rugby, à dix jours du match face à l'Ecosse, lors de la 3e journée du Tournoi des six nations. Onze autres tests effectués sur les joueurs convoqués pour préparer le match face à l'Ecosse, le 28 février, sont négatifs, dont le capitaine Charles Ollivon, le centre Arthur Vincent ou le talonneur Julien Marchand. Dupont, lui, restera à l'isolement, a précisé la FFR.

16h24

L'Allemagne va apporter 1,5 milliard d'euros supplémentaires à la lutte mondiale contre la pandémie de Covid-19, dont le programme de vaccination Covax, a annoncé vendredi le ministre des Finances après une réunion du G7.

Le pays, qui a déjà contribué à hauteur de 600 millions d'euros, "met 1,5 milliard d'euros supplémentaires à disposition de Covax, de l'OMS et d'autres" pour financer "vaccins, médicaments et tests", a indiqué le ministre Olaf Scholz dans un communiqué.

15h51

Saint-Marin, la minuscule république enclavée dans le nord de l'Italie, a annoncé vendredi qu'elle allait utiliser le vaccin russe Spoutnik V pour vacciner sa population contre le Covid-19.

"Le combat contre le coronavirus ne doit pas avoir de connotations géopolitiques et ne doit connaître aucune frontière", a déclaré le ministre des Affaires étrangères Luca Beccari dans un communiqué. "Les petits Etats européens comme Saint-Marin doivent être en mesure d'assurer une campagne de vaccination uniforme sur tout leur territoire", a-t-il ajouté.

14h55

La préfecture du Rhône a interdit la consommation d'alcool sur la voie publique samedi après-midi dans le centre de Lyon, afin de limiter les rassemblements autour des débits de boissons, jugés "propices à la diffusion épidémique".

"Ces dernières semaines, et en particulier les samedis du mois de février, de nombreux rassemblements ont été observés dans certains secteurs de l'hyper-centre de Lyon, notamment à proximité des bars et restaurants", écrit la préfecture dans un communiqué publié vendredi. "Afin de limiter ces rassemblements propices à la diffusion épidémique", le préfet a pris un arrêté interdisant la consommation de boissons alcoolisées, ce samedi de 12H00 à 18H00, dans un périmètre situé sur la Presqu'île entre Rhône et Saône.

14h47

L'UE va annoncer vendredi le doublement de sa contribution au dispositif international Covax de vaccination anti-Covid, pour la porter à 1 milliard d'euros, a indiqué la Commission européenne. La présidente de l'exécutif européen, Ursula von der Leyen, fera part du doublement de cette contribution - financé par le budget de l'Union - lors d'une réunion du G7 vendredi après-midi, a indiqué un porte-parole de la Commission.

Mme von der Leyen doit également annoncer lors de cette réunion une contribution de 100 millions d'euros d'aide humanitaire en faveur de la campagne de vaccination en Afrique par le biais d'un soutien à Africa CDC, le Centre de contrôle et de prévention des maladies, a affirmé à l'AFP une source européenne. Lors de cette réunion du G7, centrée sur le partage des vaccins, le président américain Joe Biden promettra pour sa part 4 milliards de dollars pour Covax, avait indiqué jeudi la Maison Blanche.

12h10

La première dose du vaccin contre le Covid-19 du duo pharmaceutique Pfizer/BioNtech est efficace à 85% deux à quatre semaines après son injection, selon une étude publiée dans la revue scientifique The Lancet menée sur le personnel médical du plus grand hôpital d'Israël.

L'Etat hébreu a lancé le 19 décembre une vaste campagne de vaccination contre le Covid-19 à la faveur d'un accord avec Pfizer permettant à Israël d'obtenir rapidement des millions de doses en échange de données biomédicales sur l'effet du vaccin. Jusqu'à présent, 4,23 millions d'Israéliens (47% de la population) ont reçu au moins la première dose du vaccin --dont 2,85 millions (32%) ont eu la seconde dose nécessaire--, selon le ministère de la Santé.

11h00

Le gouvernement annonce le renforcement des moyens de lutte contre la montée des cas de variant sud-africain sur l'île de La Réunion, notamment en augmentant les capacités hospitalières et en étendant le couvre-feu.

09h17

La seconde campagne de détection massive du Covid-19 organisée par l'État qui débutera lundi à Saint-Étienne inaugurera une nouvelle génération de tests, à base d'auto-prélèvement salivaire, a-t-on appris vendredi auprès du laboratoire BioSpeedia et de la municipalité.

Moins invasive, la nouvelle modalité de dépistage brevetée du laboratoire français devrait lever les réticences de la population constatées lors de la précédente campagne menée en janvier, lorsque moins de 7.000 personnes s'étaient rendues dans les 14 centres ouverts durant une semaine, précise-t-on de mêmes sources.

08h31

Demander un auto-isolement des personnes les plus âgées pour les protéger et combattre le Covid-19 comme le propose le Conseil scientifique "semble être très compliqué", a souligné le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.

"Il faut voir à quoi cela correspond et si c'est efficace", a-t-il dit sur France 2, en relevant toutefois qu'""il n'y a pas eu d'efficacité prouvée d'une telle mesure" selon le ministre de la Santé Olivier Véran et qu'il n'y a "pas de pays dans le monde qui ne confine qu'une génération et pas les autres".

00h00

Le Brésil a franchi la barre des 10 millions de cas déclarés de Covid-19 en pleine deuxième vague épidémique, tandis que la campagne de vaccination a été interrompue dans plusieurs villes faute de doses suffisantes. Le pays de 212 millions d'habitants est le troisième à comptabiliser plus de 10 millions de cas de Covid-19 derrière les États-Unis et l'Inde.