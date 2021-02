DIRECT - Coronavirus : la première dose du vaccin Pfizer efficace à 85% après 2 à 4 semaines

Devant l’hypothèse probable d’une cohabitation durable avec le coronavirus et ses variants, les espoirs reposent plus que jamais sur la vaccination. Suivez toute l’actualité de l’évolution de la crise sanitaire du coronavirus.

12h10

La première dose du vaccin contre le Covid-19 du duo pharmaceutique Pfizer/BioNtech est efficace à 85% deux à quatre semaines après son injection, selon une étude publiée dans la revue scientifique The Lancet menée sur le personnel médical du plus grand hôpital d'Israël.

L'Etat hébreu a lancé le 19 décembre une vaste campagne de vaccination contre le Covid-19 à la faveur d'un accord avec Pfizer permettant à Israël d'obtenir rapidement des millions de doses en échange de données biomédicales sur l'effet du vaccin. Jusqu'à présent, 4,23 millions d'Israéliens (47% de la population) ont reçu au moins la première dose du vaccin --dont 2,85 millions (32%) ont eu la seconde dose nécessaire--, selon le ministère de la Santé.

11h00

Le gouvernement annonce le renforcement des moyens de lutte contre la montée des cas de variant sud-africain sur l'île de La Réunion, notamment en augmentant les capacités hospitalières et en étendant le couvre-feu.

09h17

La seconde campagne de détection massive du Covid-19 organisée par l'État qui débutera lundi à Saint-Étienne inaugurera une nouvelle génération de tests, à base d'auto-prélèvement salivaire, a-t-on appris vendredi auprès du laboratoire BioSpeedia et de la municipalité.

Moins invasive, la nouvelle modalité de dépistage brevetée du laboratoire français devrait lever les réticences de la population constatées lors de la précédente campagne menée en janvier, lorsque moins de 7.000 personnes s'étaient rendues dans les 14 centres ouverts durant une semaine, précise-t-on de mêmes sources.

08h31

Demander un auto-isolement des personnes les plus âgées pour les protéger et combattre le Covid-19 comme le propose le Conseil scientifique "semble être très compliqué", a souligné le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.

"Il faut voir à quoi cela correspond et si c'est efficace", a-t-il dit sur France 2, en relevant toutefois qu'""il n'y a pas eu d'efficacité prouvée d'une telle mesure" selon le ministre de la Santé Olivier Véran et qu'il n'y a "pas de pays dans le monde qui ne confine qu'une génération et pas les autres".

00h00

Le Brésil a franchi la barre des 10 millions de cas déclarés de Covid-19 en pleine deuxième vague épidémique, tandis que la campagne de vaccination a été interrompue dans plusieurs villes faute de doses suffisantes. Le pays de 212 millions d'habitants est le troisième à comptabiliser plus de 10 millions de cas de Covid-19 derrière les États-Unis et l'Inde.