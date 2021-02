Floride : elles se déguisent en mamies pour pouvoir se faire vacciner

En Floride, deux femmes n'ont pas hésité à se déguiser en «mamies» pour tenter de se faire vacciner contre le Covid-19, ont déclaré hier des responsables de la santé.

Leur tenue farfelue comprenait «les bonnets, les gants, les lunettes - le tout», a déclaré le Dr Raul Pino, directeur du département de la santé de Floride dans le comté d'Orange.

Les employés du centre de vaccination du Orange County Convention Center ont remarqué que les femmes «avaient l'air bizarres» et les ont arrêtées avant qu'elles ne puissent se faire vacciner, a déclaré Raul Pino, selon la chaîne locale WWL-TV.

Il y avait également eu un problème avec les pièces d'identité et les permis de conduire qu'elles avaient fournis, a noté Raul Pino. Leurs vrais noms figuraient sur les cartes de vaccination, mais leurs dates de naissance ne correspondaient pas. En Floride, seuls les adultes âgés de 65 ans et plus, les employés dans le domaine de la santé, les résidents et le personnel des résidences-services sont admissibles au vaccin.

«Je ne sais pas comment elles s'en sont sorties la première fois»

Le duo venait pour sa deuxième dose du vaccin. Raul Pino a déclaré qu'il ne savait pas comment elles avaient pu obtenir leurs premières injection, ni si elles avaient eu recours à la même ruse pour berner le personnel. «Je ne sais pas comment elles s'en sont sorties la première fois», a-t-il ajouté, perplexe.

L'incident a été rapporté aux autorités locales. Le bureau du shérif du comté d'Orange a déclaré que l'une de ces femmes avait 44 ans et l'autre 34 ans, a rapporté WWL-TV.

«Une partie des découvertes que nous devons faire est de savoir si elles ont vraiment été vaccinées par nous, quand elles ont été vaccinées, ce qu'il s'est passé, à quelle date, à quelle heure et essayer de déterminer s'il y a eu des manquements, des échappatoires, dans le processus, qui permettent aux gens de faire cela», a expliqué Raul Pino. Elles auraient notamment pu obtenir de l'aide de quelqu'un qui travaille sur le site.

De plus en plus de gens suspects rôdent autour du centre

Pino a indiqué que la sécurité a récemment été renforcée sur le site, où environ 2.500 injections par jour sont administrées aux personnes de 65 ans et plus ainsi qu'aux employés de la santé.

«Nous avons vu une augmentation de choses étranges se produire et des gens suspects, qui surveillent le site. C'est pourquoi nous avons demandé une sécurité supplémentaire et nous avons installé des caméras et d'autres moyens de sécurité dans la salle des vaccins», a souligné Raul Pino. Des infirmières ont également été approchées alors qu'elles quittaient leur poste à 22 heures par des inconnus qui leur ont demandé si elles avaient des vaccins supplémentaires.

«C'est un peu hilarant dans un sens, mais c'est aussi décevant parce qu'elles prennent la place de quelqu'un qui aurait pu en avoir davantage besoin», a-t-il déclaré.

Raul Pino a déclaré que le nombre de personnes essayant de falsifier leur identité pour passer au travers des mailles du filet et obtenir leur injection de vaccin contre le Covid-19 est probablement «plus élevé que prévu».

A voir aussi