Texas : un enfant meurt de froid dans son sommeil

Au Texas, qui subit actuellement une vague de froid sans précédent, un enfant de 11 ans est mort de froid dans son sommeil. Son décès a suscité une vive émotion dans le pays.

Cristian Pavon Pineda avait quitté le Honduras pour s'installer au Texas avec sa mère, son beau-père et son demi-frère de 3 ans il y a deux ans, comme le rapporte le quotidien local The Houston Chronicle. Ce jeudi 18 février, le garçon de 11 ans avait assisté à ses premières chutes de neige. «Il était tellement content dehors. Tout allait bien. Il était heureux. Et il n'était pas malade du tout» a expliqué sa maman au journal, précisant qu'elle lui avait demandé de rentrer rapidement, après avoir constaté que les gants de l'enfant étaient trempés par la neige.

Une fois la nuit tombée, Cristian s'est couché aux côtés de son petit frère sous une montagne de couvertures pour se protéger du froid qui régnait dans le mobil-home de la famille. L'électricité avait en effet été coupée à cause de la tempête de neige. Lorsque le beau-père de l'enfant s'est réveillé en pleine nuit pour vérifier si les enfants se portaient bien, «ils respiraient bien», assure la mère de famille. «Il a remonté leur couverture, leur a fait un câlin et est retourné se coucher», poursuit-elle.

Une collecte ouverte

Cristian aurait succombé à une hypothermie plus tard au cours de la nuit. «C'était un enfant normal et en bonne santé», a indiqué le shérif au Houston Chronicle. Une autopsie sera pratiquée sur la dépouille pour confirmer l'hypothèse des parents.

Pour permettre à la famille d'enterrer l'enfant auprès de ses proches, une collecte a été ouverte. «Son souhait était de revoir ses grands-parents et c'est ce que la mère veut accomplir» peut-on lire sur la page GoFundMe. Ce samedi 20 février, 2.200 personnes avaient déjà donné 67.000 dollars.

En tout, une quarantaine de personnes ont perdu la vie ces derniers jours au Texas.

