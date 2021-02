Un nouveau monolithe mystérieux apparaît en RDC, la foule en colère le détruit

Un mystérieux monolithe de métal a surgi sans explication, dimanche 14 février, sur un rond-point de Kinshasa, en République démocratique du Congo, s'ajoutant à la longue série d'apparitions similaires et récentes aux Etats-Unis et en Europe.

Surprise et effrayée par ses origines possibles, la foule a rapidement détruit l'étrange monolithe, a indiqué la BBC jeudi 18 février. Ainsi, les habitants ont lapidé et incendié l'objet de 3,7 m.

«Nous nous sommes réveillés et avons vu ce triangle métallique. Nous étions étonnés parce que c'est un triangle qu'on voit beaucoup dans les documentaires sur les francs-maçons ou les illuminatis», a raconté à l'agence Reuters un habitant du quartier Matete, en banlieue de Kinshasa.

A roundabout in the Democratic Republic of Congo’s capital Kinshasa has become the latest site occupied by a mystery metallic monolith after similar objects in the United States and elsewhere caught the fancy of science-fiction fans https://t.co/cuavLSei0p pic.twitter.com/4CV17dusAg

— Reuters (@Reuters) February 18, 2021