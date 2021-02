Denver : une pluie de débris d'un avion en difficulté s'abat sur un quartier résidentiel de la ville

Des images rares et impressionnantes. Une pluie de débris provenant d'un avion de la compagnie United Airlines, contraint à faire demi-tour après l'incendie de son réacteur droit, s'est abattue ce samedi 20 février sur une zone résidentielle de la ville de Denver aux Etats-Unis.

Selon les autorités, l'incident n'a fait aucun blessé, ni au sol ni à bord de l'avion.

Les passagers du vol UA328 de la compagnie United Airlines à destination d'Honolulu (Hawaï) ont eu la peur de leur vie, peu après le décollage de l'aéroport de Denver, dans le Colorado, quand le réacteur droit s'est subitement enflammé.

Des images prises à l'intérieur de l'avion, qui transportait 231 passagers et 10 membres d'équipage, ont été diffusées sur les réseaux sociaux. Elles montrent le réacteur droit de l'appareil en proie aux flammes.

UPDATE / VIDEO: Footage from on-board United #UA328 which suffered an engine failure after take-off from Denver en-route to Honolulu (Boeing 777-200 N772UA) earlier, dropping parts on a residential area. Flight returned to DEN. No injuries being reported.





