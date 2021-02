DIRECT - Coronavirus : début de la campagne de vaccination en Australie

Devant l’hypothèse probable d’une cohabitation durable avec le coronavirus et ses variants, les espoirs reposent plus que jamais sur la vaccination. Olivier Véran a annoncé, ce samedi, envisager un couvre-feu «accentué» ou «un confinement partiel» dans les Alpes-Maritimes. Suivez toute l’actualité de l’évolution de la crise sanitaire du coronavirus.

08h18

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a appelé dimanche la Tanzanie à prendre des mesures pour protéger de la pandémie de Covid-19 ses propres citoyens mais aussi les populations des pays visités par des Tanzaniens.

"De nombreux Tanzaniens voyageant dans les pays voisins et au-delà ont été testés positifs au Covid-19. Cela montre la nécessité pour la Tanzanie de prendre des mesures robustes pour protéger à la fois sa propre population et les populations de ces pays et d'ailleurs", indique Tedros Adhanom Ghebreyesus dans un communiqué.

Dans sa déclaration, le chef de l'OMS adresse ses condoléances à la Tanzanie à la suite du décès pendant la semaine de deux hauts responsables publics, dont le premier vice-président de l'archipel semi-autonome de Zanzibar Seif Sharif Hamad.

07h23

Des membres du gouvernement australien ont été parmi les premières personnes à recevoir une dose du vaccin contre le Covid-19, au démarrage dimanche de la campagne de vaccination en Australie.

Le Premier ministre Scott Morrison a été vacciné avec une dose de Pfizer/BioNTech dans un centre médical du nord-ouest de Sydney dans le cadre d'une opération destinée à renforcer la confiance de la population.

Jane Malysiak, une octogénaire qui vit dans un établissement de soins pour les personnes âgées, a été la première habitante de l'immense île-continent à recevoir le vaccin, suivie par des soignants et de hauts responsables.

07h10

La pandémie a fait plus de 2,45 millions de morts dans le monde depuis fin décembre, sur près de 111 millions de contaminations confirmées, selon un bilan établi par l'AFP samedi à 11H00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (497.568), devant le Brésil (245.977) et le Mexique (178.965). Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations fondées sur des bases statistiques.

07h01

La Russie a enregistré son troisième vaccin, baptisé "Kovivak" et conçu par le Centre Tchoumakov de Moscou. Cet enregistrement est l'étape préalable à la phase finale des essais cliniques, mais le gouvernement compte, sans attendre les conclusions de ces essais, mettre en circulation 120.000 doses dès la mi-mars.

Le pays a déjà enregistré les vaccins Spoutnik V, en août, et EpiVacCorona, en octobre.

06h46

Plus de 200 millions de doses de vaccins ont été administrées dans au moins 107 pays ou territoires, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de sources officielles samedi à 10H00 GMT. Quelque 45% des injections ont été réalisées dans les pays du G7, qui n'hébergent pourtant que 10% de la population mondiale. Ses sept membres (Etats-Unis, Canada, Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Japon) ont pris des engagements en faveur d'une meilleure répartition des doses avec les pays pauvres.

Ils ont annoncé plus que doubler leur soutien collectif à la vaccination anti-Covid, à 7,5 milliards de dollars, notamment via le programme onusien Covax, piloté par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Le ministère de la Santé en Israël - où la campagne de vaccination est considérée comme l'une des plus rapides au monde - a par ailleurs affirmé samedi que l'injection des deux doses du vaccin Pfizer/BioNTech était efficace à 95,8% contre la contamination par le coronavirus.