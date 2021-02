Donald Trump aurait proposé à Kim Jong-un de faire un vol à bord d'Air Force One

Si Donald Trump n'est plus en place, ses frasques continuent de ponctuer l'actualité. Cette fois, c'est une anecdote avec Kim Jong-un qui fait parler.

L'histoire est relatée dans le podcast «Trump takes on the world», diffusée sur la BBC. Ce dernier revient sur les sommets qui ont réunis le président américain et le dirigeant nord-coréen, et plus particulièrement celui qui s'est tenu à Hanoï, au Vietnam, en février 2019.

Cette réunion, consacrée à la délicate question de la dénucléarisation, s'est soldée par un échec. Les deux chefs d'Etat échouant à parvenir à un accord. Ce qui n'a pas empêché Donald Trump de faire une dernière proposition à son homologue.

A en croire Matthew Pottinger, ancien conseiller adjoint à la sécurité nationale des Etats-Unis invité du podcast, le président Trump «a offert à Kim de le raccompagner chez lui avec Air Force One. Le président savait que Kim avait effectué un trajet [aller] en train de plusieurs jours à travers la Chine jusqu'à Hanoï et le président a déclaré : «Je peux te ramener à la maison en deux heures si tu veux», assure celui qui était en charge de l'Asie pour la Maison Blanche. Mais selon lui, Kim Jong-un a refusé cette proposition généreuse.

Tout au long de son mandat, Donald Trump a régulièrement montré que ses liens avec Kim Jong-un étaient plus que cordiaux. En juin 2019, il avait par exemple annoncé avoir invité à la Maison Blanche le dictateur, après avoir reçu de ce dernier un mot pour son anniversaire.

