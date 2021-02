Tel Aviv : un bar offre un verre à ceux qui se vaccinent contre le coronavirus

Alors qu'Israël a commencé, ce dimanche 21 février, à déconfiner son économie, en rouvrant prudemment ses commerces, un bar de la ville de Tel Aviv s'est distingué en proposant des boissons gratuites à tous ses clients venus se faire inoculer le vaccin contre le Covid-19 entre ses murs.

L'expression «Santé» aura décidément été rarement aussi appropriée. Si elle paraît insolite, l'initiative, hébergée par le Jenia bar, situé dans le centre-ville de Tel Aviv, est pourtant très sérieuse.

Un centre de vaccination éphémère a ainsi été organisé en partenariat avec les autorités sanitaires de la ville.

Pour autant, pas question pour le Jenia d'offrir du vin ou n'importe quelle autre boisson alcoolisée. Ici les boissons proposées sont toutes sans alcool par mesure de précaution médicale.

Le symbole n'en reste pas moins fort dans la mesure où les bars et restaurants du monde entier ont dû baisser le rideau pour freiner l'avancée du SARS-CoV-2. Une situation qui a contraint beaucoup d'établissements à mettre la clé sous la porte.

You can get a COVID-19 vaccine and a free soft drink at this bar in Tel Aviv, Israel. Jenia Gastropub partnered with city officials for the endeavor as a way to further encourage vaccine adoption among Israelis pic.twitter.com/iZH6t6msaR

— NowThis (@nowthisnews) February 20, 2021