DIRECT - Coronavirus : l'Angleterre espère un retour à la normale fin juin

Les Alpes-Maritimes ont subi lundi un nouveau tour de vis pour «endiguer l'épidémie» de Covid-19, particulièrement virulente dans ce département. De leur côté, les Etats-Unis frôlent lundi la triste barre du demi-million de morts. Suivez toute l’actualité de l’évolution de la crise sanitaire du coronavirus.

17h44

Une nouvelle campagne de dépistage massif du Covid-19 a débuté lundi à Saint-Etienne pour une semaine, l'occasion pour les volontaires d'expérimenter un nouveau protocole à base d'auto-prélèvement salivaire.

Moins invasive, la nouvelle modalité de dépistage brevetée du laboratoire français BioSpeedia est censée lever les réticences de la population constatées lors de la précédente campagne menée en janvier, lorsque moins de 7.000 personnes s'étaient rendues dans les 14 centres ouverts durant une semaine dans la ville.

17h09

Le Britannique Boris Johnson a dit lundi espérer un retour à la quasi normale d'ici fin juin en Angleterre, en présentant sa stratégie de sortie du confinement qu'il veut "prudente" mais "irréversible" et qui commencera par la réouverture des écoles début mars.

Pays d'Europe le plus durement touché par le coronavirus avec plus de 120.000 morts, le Royaume-Uni s'est confiné pour la troisième fois en début d'année face à une explosion de l'épidémie due à un variant plus contagieux apparu dans le Sud de l'Angleterre, qui a conduit les hôpitaux au bord de la submersion.

Selon un calendrier décidé dans chacune des nations, le pays s'apprête désormais à relâcher un peu la vis, les restrictions et la campagne de vaccination massive ayant entraîné un repli des contaminations, des hospitalisations et des décès.

16h11

La ministre du Travail, Elisabeth Borne, réunira le 2 mars les partenaires sociaux sur la réforme controversée de l'assurance chômage, afin d'échanger sur "les points de sortie" de la concertation engagée à l'automne, selon un courrier adressé lundi aux partenaires sociaux.

Les responsables des principales organisations syndicales et patronales sont conviés à 9H00 le 2 mars pour une réunion multilatérale en visioconférence destinée à "échanger sur les points de sortie de la concertation relative à la réforme de l'assurance-chômage, débutée en septembre 2020", indique le courrier consulté par l'AFP.

12h14

Pour faire face à la hausse du nombre ce contaminés, les Alpes-Maritimes ont décidé de confiner la zone du littoral du département. La mesure entre en vigueur à partir de vendredi à 18h. Dès mardi, les commerces et les galeries commerçantes de plus de 5.000 m2 devront fermer (sauf les commerces alimentaires et les pharmacies).

11h48

Sanofi et GSK vont lancer l'essai de la version reformulée de leur vaccin contre le Covid.

9h56

Moins dĂ©sagrĂ©ables pour les jeunes que les tests nasopharyngĂ©s, les tests salivaires arrivent Ă partir de ce lundi dans les Ă©coles.Â

7h28

A compter de cette semaine, les services de santé au travail vont pouvoir commencer à vacciner les salariés vulnérables âgés de 50 à 64 ans grâce au vaccin AstraZeneca.

6h11

Les Etats-Unis frôlent lundi la triste barre du demi-million de morts du coronavirus au moment où le rythme des vaccinations offre une lueur d'espoir, comme en Angleterre où Boris Johnson présente un plan de déconfinement "progressif".

Un an après l'annonce, le 29 février 2020, du premier mort du Covid-19 aux Etats-Unis, le pays s'apprête à franchir le seuil des 500.000 personnes ayant succombé à la maladie, avec 498.879 décès décomptés lundi à 01H30 GMT par l'université Johns Hopkins, dont les chiffres font référence.

"C'est terrible", "nous n'avons rien connu de tel depuis plus de 100 ans, depuis la pandémie de 1918", a réagi dimanche l'immunologue Anthony Fauci, conseiller du président américain Joe Biden, à l'évocation de ce palier macabre. "C'est quelque chose qui restera dans l'histoire".

5h58

La campagne de vaccinations en Australie est entrée lundi dans le vif du sujet, non sans polémiques, notamment en marge de l'Open d'Austraie de tennis où des spectateurs ont bruyamment manifesté leur opposition dimanche lors de la cérémonie de clôture.

Quelque 60.000 doses de vaccin sont prêtes à être injectées cette semaine, auprès des personnels soignants, des policiers, employés d'hôtels de quarantaine ou encore résidents de foyers pour personnes âgées.