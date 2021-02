Texas : la famille d'un enfant mort de froid réclame 100 millions de dollars

La famille de Cristian Pavon Pineda, un petit garçon victime de la vague de froid sans précédent qui a frappé le Texas, a déposé plainte et réclame 100 millions de dollars de dommages et intérêts à deux compagnies d'électricité.

Comme l'explique la presse américaine, les proches de l'enfant décédé accusent ainsi les deux grands fournisseurs d'électricité de cet Etat du sud des Etats-Unis, en l'occurrence Electric Reliability Council of Texas (ERCOT) et Entergy Corporation, de négligence.

