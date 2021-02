Covid-19 : Bill Gates prévoit la date de la fin de l’épidémie

Interrogé par le journal espagnol El Pais, le fondateur de Microsoft Bill Gates s'est risqué au jeu des prédictions et estime que d'ici à 2022 le développement massif de la vaccination devrait permettre de faire barrage au coronavirus, ce qui laisse présager, selon lui, un retour à la vie normale à cette période.

«D'ici à l'été 2021, les choses seront revenues à la normale, et d'ici à 2022, dans des pays comme l'Espagne et les États-Unis, on aura possibilité d'organiser des événements majeurs», a-t-il expliqué. «Nous aurons largement surmonté les effets les plus dramatiques de la pandémie», ajoute-t-il.

Des projections qui vont globalement dans le même sens que celles émises par les différents observateurs de la crise sanitaire que le monde traverse. Interrogé sur le même sujet sur France Inter, l'épidémiologiste Didier Pittet prédisait par exemple, le 18 février dernier, un retour progressif aux activités habituelles dans les mois à venir, tout en prévoyant un bilan final de la pandémie à partir de l'été 2022.

Lors de son entretien, Bill Gates, qui a reçu le vaccin Moderna, en a également profité pour pointer du doigt les inégalités persistantes entre pays pauvres et pays riches au sujet de la vaccination. «En ce moment, il y a un grand écart. La quantité de vaccins qui se trouve dans les pays riches est très élevée, même en comparaison avec les pays à revenus moyens comme le Brésil et l'Afrique du Sud, qui ont connu une terrible épidémie, et qui continuent à vacciner à un rythme lent.».

La fondation Bill et Melinda Gates a injecté 1,75 milliard de dollars pour développer la recherche contre le Covid-19.

