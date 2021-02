DIRECT - Coronavirus : Jean Castex demande «des mesures supplémentaires de freinage» à Dunkerque

Face à la flambée du Covid-19, Nice et le littoral des Alpes-Maritimes subissent depuis ce mardi une nouvelle série de restrictions qui prévoit notamment un reconfinement lors des deux prochains week-ends. A Dunkerque, où le taux d'incidence dépasse les 900, la situation inquiète les autorités. Les Etats-Unis viennent de dépasser la barre symbolique des 500.000 morts. Suivez toute l’actualité de l’évolution de la crise sanitaire du coronavirus.

9h41

"Des mesures supplémentaires de freinage" de l'épidémie vont être mises en place à Dunkerque à l'issue d'une concertation avec les élus, a annoncé mardi Matignon après un entretien dans la matinée entre Jean Castex et le maire de la ville Patrice Vergriete.

Le Premier ministre, qui a constaté la "forte dégradation des indicateurs sanitaires ces dernières heures, "demande à ce que le travail de concertation locale des élus et des autorités publiques du territoire permette de définir la réponse la mieux adaptée à la situation", a indiqué Matignon

9h38

Sans surprise, l'Ă©tat d'esprit des Français depuis le dĂ©but de l'Ă©pidĂ©mie de coronavirus s'est dĂ©gradĂ©. C'est ce que rĂ©vèle l'enquĂŞte annuelle du Cevipof.Â

9h18

Aucun nouveau cas de Covid n'a été détecté au sein du XV de France à la suite des derniers tests réalisés lundi soir sur l'ensemble des joueurs et de l'encadrement, a annoncé mardi matin dans un bref communiqué la Fédération française de rugby (FFR).

9h17

Le Mexique a reçu lundi ses 200.000 premières doses du vaccin russe Spoutnik V contre le Covid-19, avec lesquelles les autorités vont continuer à immmuniser les personnes de plus de 60 ans. "Le contrat a été signé, comme vous le savez", et "aujourd'hui nous recevons les premières 200.000 doses", a déclaré le ministre mexicain des Affaires étrangères, Marcelo Ebrard, à l'arrivée de la cargaison. "D'autres livraisons viendront ensuite", et l'injection des doses reçues ce lundi "va commencer mercredi", a ajouté le ministre.

6h03

Les salles de cinéma vont pouvoir rouvrir à New York le 5 mars, soit quasiment un an jour pour jour après leur fermeture administrative pour cause de pandémie, a annoncé lundi le gouverneur de l'Etat de New York Andrew Cuomo. La réouverture se fera avec une jauge maximum de 25% de la capacité d'accueil habituelle et une limite de 50 spectateurs par salle, a indiqué le gouverneur.

5h51

Les Etats-Unis ont dépassé lundi le demi-million de morts du coronavirus, sinistre jalon rappelant combien la situation sanitaire reste grave dans le monde entier, malgré la lueur d'espoir que constituent les vaccins.

"Davantage d'Américains sont morts pendant cette pandémie que lors de la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale et la guerre du Vietnam combinées", a souligné lundi le président Joe Biden dans une proclamation, moins d'un an après l'annonce, le 29 février 2020, du premier mort du virus aux Etats-Unis. Le président démocrate a aussi ordonné une mise en berne des drapeaux sur l'ensemble des bâtiments fédéraux pendant cinq jours. "C'est quelque chose qui restera dans l'histoire", a souligné l'immunologue Anthony Fauci, conseiller du président américain Joe Biden. Le seuil des 400.000 décès avait été dépassé un mois plus tôt, à la veille de l'investiture de Joe Biden, qui a fait de la lutte contre l'épidémie la priorité absolue de son début de mandat.

4h44

Le maire de Dunkerque, Patrice Vergriete, a demandĂ© lundi un entretien avec le Premier ministre pour "examiner en urgence" la situation dans sa ville, oĂą l'Ă©pidĂ©mie de Covid-19 flambe avec un taux d'incidence Ă 901 cas pour 100.000 habitants dans l'agglomĂ©ration.Â

"La situation de l’épidémie (...) a continué aujourd’hui à se dégrader, avec un taux d’incidence de 901 cas pour 100.000 habitants communiqué ce soir par l’Agence régionale de Santé - mesuré au sein de la communauté urbaine de Dunkerque (CUD) - et un taux toujours plus important de cas de variants anglais", s'alarme le maire DVG et président de la CUD dans un communiqué lundi soir.

