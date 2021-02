La tribu Cherokee veut que Jeep arrête d'utiliser son nom

La légendaire Jeep Cherokee va-t-elle devoir changer de nom ? C'est en tout cas le souhait de la tribu amérindienne éponyme, qui ne tolère plus que son identité soit utilisée par le constructeur américain pour l'un de ses 4x4.

C'est la première fois que le peuple autochtone d'Amérique du Nord demande à Jeep d'arrêter d'utiliser son nom, selon le magazine américain spécialisé Car and Driver, qui a révélé l'information samedi.

«Je suis sûr que cela était bien intentionné, mais cela ne nous honore pas d'avoir notre nom inscrit sur le côté d'une voiture», a déclaré le chef de la tribu, Chuck Hoskin Jr, dans une déclaration transmise au média, qui l'avait sollicité. La première Jeep Cherokee a été lancée en 1974, devenant un véritable best-seller. En 1992, le constructeur américain a commencé à commercialiser le Grand Cherokee, qui est aujourd'hui le modèle le plus vendu de la marque.

«La meilleure façon de nous honorer est d'en apprendre davantage sur notre gouvernement, notre rôle dans ce pays, notre histoire, notre culture et notre langue et d'avoir un dialogue constructif avec les tribus reconnues par le gouvernement fédéral sur l'appropriation culturelle», a souligné Chuck Hoskin Jr.

Des précédents chez des équipes sportives

Jeep n'a pour le moment pas fait savoir si elle étudiait un changement de nom. «Nos noms de véhicules ont été soigneusement choisis et nourris au fil des ans pour honorer et célébrer les Amérindiens pour leur noblesse, leurs prouesses. Nous sommes, plus que jamais, engagés dans un dialogue respectueux et ouvert avec le chef principal de la nation cherokee Chuck Hoskin Jr», s'est contenté d'indiquer la marque, propriété du groupe Stellantis, issu de la fusion entre les groupes français PSA et italo-américain Fiat Chrysler, dans un communiqué.

Plus largement, Chuck Hoskin Jr juge «que le moment est venu, dans ce pays, pour les entreprises et équipes sportives, de retirer les noms, images, et mascottes amérindiens de leurs produits, maillots et équipes». Un mouvement déjà à l'œuvre outre-Atlantique, comme en témoignent les récentes décisions de deux équipes sportives américaines, les Washington Redskins (football américain) et les Cleveland Indians (baseball), qui ont abandonné leurs noms liés à la culture amérindienne car jugés racistes.

