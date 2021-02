DIRECT - Coronavirus : Olivier Véran demande la mise en place d'un confinement le week-end à Dunkerque

Le ministre de la Santé Olivier Véran, qui s'est rendu ce mercredi à Dunkerque où les cas de Covid flambent, pour une visite au centre hospitalier et une réunion avec les élus locaux, a demandé la mise en place d'un confinement le week-end à Dunkerque. A Paris, un conseil de défense sanitaire se tient à l'Elysée autour d’Emmanuel Macron. Suivez toute l’actualité de l’évolution de la crise sanitaire du coronavirus.

17h48

L'Unédic, qui gère le régime d'assurance-chômage, a annoncé mercredi prévoir un déficit de 10 milliards d'euros en 2021, anticipant la destruction de 230.000 emplois la même année, sous l'effet de la fin des aides et d'une "conjoncture encore fragile".

L'organisme, qui présentait ses prévisions financières pour le régime d'assurance chômage à horizon 2022, indique dans un communiqué que le déficit du régime atteindrait 6,4 mds d'euros cette année-là. Cela porterait la dette à 70,6 milliards d'euros fin 2022, après 64,2 milliards fin 2021 et 54,2 milliards fin 2020.

17h44

Un test à l'entrée du restaurant: le président LR de la région Paca Renaud Muselier et la présidente LR des Bouches-du-Rhônes Martine Vassal ont demandé mercredi à Olivier Véran d'autoriser une expérience-test dans le département, limitée à quatre établissements au départ, pour envisager une réouverture du secteur.

Cette proposition intervient au moment où le gouvernement souligne une situation "hétérogène" mais "alarmante" dans certaines régions comme en Provence-Alpes-Côtes d'Azur où des mesures de confinement le week-end viennent d'être annoncées dans les Alpes-Maritimes. "Pour la population, le manque de restauration complique la situation et ternit le moral", expliquent les deux responsables dans une lettre au ministre de la Santé à laquelle l'AFP a eu accès.

17h35

Dans cette agglomération de 250.000 habitants dont "un sur cent tombe malade chaque semaine", les déplacements le week-end ne seront possibles que pour certains motifs, et les dix plus grands centres commerciaux ne fonctionneront plus qu'en "cliquez-emportez", a précisé le ministre.

17h29

L'agglomération de Dunkerque sera soumise dès cette fin de semaine à un confinement local pendant les week-ends, du vendredi soir au lundi matin, pour contrer une incidence "alarmante" de l'épidémie de Covid-19, a annoncé sur place le ministre de la Santé Olivier Véran.

17h25

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, s'exprime sur la situation sanitaire à Dunkerque.

17h23

Au moins trois millions de doses du vaccin de Johnson & Johnson contre le Covid-19 sont prêtes à être distribuées "la semaine prochaine" aux Etats-Unis, s'il est autorisé en urgence dans les prochains jours comme attendu, a annoncé le gouvernement américain.

"Nous prévoyons d'allouer trois à quatre millions de doses du vaccin de Johnson et Johnson la semaine prochaine", a déclaré lors d'un point presse Jeff Zients, le coordinateur de la lutte contre le Covid-19 de la Maison Blanche. L'entreprise pharmaceutique a également annoncé "avoir pour but de délivrer un total de 20 millions de doses d'ici fin mars", a-t-il ajouté.

16h32

Le trafic aérien mondial ne devrait représenter en 2021 qu'entre 33% et 38% de ce qu'il était en 2019, a estimé mercredi l'association internationale du transport aérien (Iata), qui a revu à la baisse ses prévisions sous l'effet de l'évolution de la crise sanitaire.

L'organisation, qui regroupe 290 compagnies aériennes dans le monde, tablait jusqu'ici pour cette année sur un trafic, exprimé en kilomètres-passagers payants (RPK), de 51% de ce qu'il était avant la pandémie. Mais l'émergence de nouveaux variants du coronavirus a conduit à de nouvelles mesures de restrictions aux voyages internationaux.

16h22

La SNCF a annoncé mercredi avoir subi une perte nette de 3 milliards d'euros en 2020, un plan d'économies drastique ayant toutefois permis de limiter en partie l'hémorragie provoquée par la crise sanitaire. Le groupe avait déjà perdu 801 millions d'euros en 2019, plombé par la grève contre la réforme des retraites en décembre et des effets comptables défavorables.

15h30

Le ministre de la Santé est à Dunkerque, où la situation sanitaire est très alarmante.

15h06

L'Agence américaine des médicaments (FDA) confirme l'efficacité du vaccin unidose contre le Covid-19 de Johnson & Johnson, dans des documents rendus publics deux jours avant une réunion de son comité consultatif pour examiner son autorisation en urgence aux Etats-Unis.

L'efficacité du vaccin était de 85,9% contre les formes graves de la maladie aux Etats-Unis, et il était également efficace contre ces formes graves à 81,7% en Afrique du Sud et 87,6% au Brésil.

14h23

Le match opposant la France, touchée par des cas positifs au coronavirus, à l'Ecosse dimanche dans le cadre de la troisième journée du Tournoi des six nations est maintenu à la date prévue, annonce le comité des Six nations.

14h09

L'Inde prévoit d'étendre son gigantesque programme de vaccination contre le Covid-19 aux personnes de plus de 60 ans à partir du 1er mars, y compris dans les hôpitaux privés, a annoncé le gouvernement mercredi.

La campagne indienne visant à vacciner 300 millions de personnes d'ici à juillet a été entamée le mois dernier en commençant par le personnel de santé. Elle s'étendra à partir de lundi aux plus de 60 ans et aux personnes de plus de 45 ans présentant une comorbidité.

13h41

Le porte-parole du gouvernement a averti que "tous nos efforts doivent se poursuivre" pour "éviter d'avoir à décider d'un nouveau confinement national".

Il n'y a "évidemment" pas de "certitude que nous y parviendrons", mais "si nous considérions qu'il fallait aujourd'hui un confinement, nous aurions décidé d'un confinement", a-t-il ajouté.

13h08

La situation dans la lutte contre le Covid-19 "se dégrade" et "est très préoccupante dans une dizaine de départements", a indiqué le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal à l'issue du conseil des ministres.

Cette dégradation "impose des mesures rapides et fortes", a précisé le porte-parole, en indiquant que le Premier ministre Jean Castex tiendrait une conférence de presse jeudi.

12h51

Après plusieurs reports, l'Ukraine effectue ses premières vaccinations.

12h40

Beaucoup de fantasmes ont circulé autour de Monaco. Pointée du doigt notamment depuis que le taux d'incidence de la Covid-19 a grimpé en flèche dans les Alpes-Maritimes. Pourtant, là-bas, un tour de vis a été opéré depuis le début du mois de janvier. Et le taux d'incidence y est bien plus faible que dans les Alpes-Maritimes avec 280 cas positifs pour 100 000 habitants.

12h24

La Hongrie commence mercredi à utiliser le vaccin du laboratoire chinois Sinopharm contre le Covid-19, devenant le premier pays de l'Union européenne (UE) dans ce cas, après s'être déjà démarqué en recourant au vaccin russe Spoutnik V. "Aujourd'hui, nous entamons la vaccination avec les lots chinois", a déclaré le Premier ministre souverainiste Viktor Orban dans un bref message diffusé sur Facebook.

10h02

Le vaccin d'AstraZeneca est efficace sur les formes graves du Covid-19, a martelé la ministre déléguée à l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, alors que la vaccination chez les médecins généralistes doit démarrer ce jeudi en France avec ce vaccin.

"Il y a ce que les gens pensent et ce que les études scientifiques montrent. Les dernières études scientifiques montrent que le vaccin AstraZeneca est très efficace sur les formes graves. Et c'est ce qu'on recherche", a défendu la ministre.

8h03

Le géant français de l'hôtellerie Accor a annoncé mercredi avoir accusé l'an dernier une perte nette proche de 2 milliards d'euros, et vu son activité chuter de 60% du fait de la crise sanitaire qui a fait fermer ou tourner au ralenti ses établissements.

Le sixième groupe hôtelier mondial, qui possède des enseignes comme Ibis, Sofitel, Novotel, Mercure ou Pullman, a vu son chiffre d'affaires tomber à 1,61 milliard d'euros, et perdu 1,98 milliard d'euros, soit davantage que ne l'anticipaient les fournisseurs d'informations financières de Factset et Bloomberg, qui tablaient respectivement sur 1,85 et 1,26 milliard de pertes.

6h14

Le variant sud-africain du coronavirus a été détecté sur un Français faisant partie d'un groupe de 20 touristes déclarés positifs au Covid-19 lors de leur séjour au Costa Rica, ont annoncé mardi les autorités du petit pays d'Amérique centrale. Ce Français de 65 ans présentait des symptômes du Covid-19 le 31 janvier, a précisé le ministère costaricien de la Santé dans un communiqué. Il était arrivé au Costa Rica le 16 janvier avec un groupe de ses compatriotes.

5h51

Une cargaison de 768.000 doses du vaccin chinois Sinovac est arrivée mardi en République dominicaine, une semaine après le lancement de la campagne de vaccination contre le Covid-19 dans le pays. La semaine dernière, la République dominicaine avait déjà reçu 818.000 vaccins, suite à des accords pour l'achat de 21 millions de doses des vaccins AstraZeneca, Pfizer et Sinovac, selon les autorités.

