DIRECT - Coronavirus : situation «très préoccupante dans une dizaine de départements», Jean Castex s'exprimera demain

Le ministre de la Santé Olivier Véran se rend mercredi à Dunkerque où les cas de Covid flambent, pour une visite au centre hospitalier et une réunion avec les élus locaux. De nouvelles restrictions sanitaires sont attendues. A Paris, un conseil de défense sanitaire se tient à l'Elysée autour d’Emmanuel Macron. Suivez toute l’actualité de l’évolution de la crise sanitaire du coronavirus.

14h09

L'Inde prévoit d'étendre son gigantesque programme de vaccination contre le Covid-19 aux personnes de plus de 60 ans à partir du 1er mars, y compris dans les hôpitaux privés, a annoncé le gouvernement mercredi.

La campagne indienne visant à vacciner 300 millions de personnes d'ici à juillet a été entamée le mois dernier en commençant par le personnel de santé. Elle s'étendra à partir de lundi aux plus de 60 ans et aux personnes de plus de 45 ans présentant une comorbidité.

13h41

Le porte-parole du gouvernement a averti que "tous nos efforts doivent se poursuivre" pour "éviter d'avoir à décider d'un nouveau confinement national".

Il n'y a "évidemment" pas de "certitude que nous y parviendrons", mais "si nous considérions qu'il fallait aujourd'hui un confinement, nous aurions décidé d'un confinement", a-t-il ajouté.

13h08

La situation dans la lutte contre le Covid-19 "se dégrade" et "est très préoccupante dans une dizaine de départements", a indiqué le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal à l'issue du conseil des ministres.

Cette dĂ©gradation "impose des mesures rapides et fortes", a prĂ©cisĂ© le porte-parole, en indiquant que le Premier ministre Jean Castex tiendrait une confĂ©rence de presse jeudi.Â

12h51

Après plusieurs reports, l'Ukraine effectue ses premières vaccinations.

12h40

Beaucoup de fantasmes ont circulé autour de Monaco. Pointée du doigt notamment depuis que le taux d'incidence de la Covid-19 a grimpé en flèche dans les Alpes-Maritimes. Pourtant, là -bas, un tour de vis a été opéré depuis le début du mois de janvier. Et le taux d'incidence y est bien plus faible que dans les Alpes-Maritimes avec 280 cas positifs pour 100 000 habitants.

12h24

La Hongrie commence mercredi Ă utiliser le vaccin du laboratoire chinois Sinopharm contre le Covid-19, devenant le premier pays de l'Union europĂ©enne (UE) dans ce cas, après s'ĂŞtre dĂ©jĂ dĂ©marquĂ© en recourant au vaccin russe Spoutnik V. "Aujourd'hui, nous entamons la vaccination avec les lots chinois", a dĂ©clarĂ© le Premier ministre souverainiste Viktor Orban dans un bref message diffusĂ© sur Facebook. Â

10h02

Le vaccin d'AstraZeneca est efficace sur les formes graves du Covid-19, a martelé la ministre déléguée à l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, alors que la vaccination chez les médecins généralistes doit démarrer ce jeudi en France avec ce vaccin.

"Il y a ce que les gens pensent et ce que les Ă©tudes scientifiques montrent. Les dernières Ă©tudes scientifiques montrent que le vaccin AstraZeneca est très efficace sur les formes graves. Et c'est ce qu'on recherche", a dĂ©fendu la ministre.Â

8h03

Le géant français de l'hôtellerie Accor a annoncé mercredi avoir accusé l'an dernier une perte nette proche de 2 milliards d'euros, et vu son activité chuter de 60% du fait de la crise sanitaire qui a fait fermer ou tourner au ralenti ses établissements.

Le sixième groupe hôtelier mondial, qui possède des enseignes comme Ibis, Sofitel, Novotel, Mercure ou Pullman, a vu son chiffre d'affaires tomber à 1,61 milliard d'euros, et perdu 1,98 milliard d'euros, soit davantage que ne l'anticipaient les fournisseurs d'informations financières de Factset et Bloomberg, qui tablaient respectivement sur 1,85 et 1,26 milliard de pertes.

6h14

Le variant sud-africain du coronavirus a été détecté sur un Français faisant partie d'un groupe de 20 touristes déclarés positifs au Covid-19 lors de leur séjour au Costa Rica, ont annoncé mardi les autorités du petit pays d'Amérique centrale. Ce Français de 65 ans présentait des symptômes du Covid-19 le 31 janvier, a précisé le ministère costaricien de la Santé dans un communiqué. Il était arrivé au Costa Rica le 16 janvier avec un groupe de ses compatriotes.

5h51

Une cargaison de 768.000 doses du vaccin chinois Sinovac est arrivée mardi en République dominicaine, une semaine après le lancement de la campagne de vaccination contre le Covid-19 dans le pays. La semaine dernière, la République dominicaine avait déjà reçu 818.000 vaccins, suite à des accords pour l'achat de 21 millions de doses des vaccins AstraZeneca, Pfizer et Sinovac, selon les autorités.

