Etats-Unis : une famille accuse la police d'avoir tué un homme psychotique en s'agenouillant sur son cou

Un nouvel épisode de violence policière aux Etats-Unis ? Angelo Quinto, un homme de 30 ans, est mort en décembre après une intervention des forces de l'ordre. La famille accuse aujourd'hui les agents d'avoir causé son décès en s'agenouillant pendant de longues minutes sur son cou.

Les faits remontent au 23 décembre dernier. Isabella Collins, la soeur d'Angelo Quinto, avait appelé les policiers alors que celui-ci était en plein épisode psychotique. Elle craignait que l'homme, qui ne se contrôlait plus, s'en prenne à leur mère.

«Il avait déjà commencé à se calmer» lorsque les forces de l'ordre sont arrivées, a expliqué cette dernière lors d'une conférence de presse le 18 février dernier. La famille reproche aux deux agents de ne pas avoir pris le temps d'analyser la situation, choisissant d'arracher Angelo Quinto aux bras de sa mère pour le plaquer au sol et en s'agenouillant sur son cou pour le contrôler.

Après avoir perdu conscience, l'homme a été emmené à l'hôpital, où il finit par mourir trois jours plus tard. À l'heure actuelle, aucune cause officielle de décès n'a été dévoilée par le médecin légiste, et une enquête a été ouverte.

La police en difficulté face aux troubles mentaux

La mère d'Angelo Quinto a enregistré une vidéo, dans laquelle l'on peut voir l'homme inanimé être emmené en civière. L'incident en lui-même n'a pas été filmé par la famille. Leur avocat a déclaré ne pas savoir si les agents portaient une caméra piéton.

Cette affaire remet sur le devant de la scène le comportement de la police lors de certaines interventions, et en particulier face à des personnes atteintes de troubles mentaux. Plusieurs dossiers ont en effet marqué le pays, comme celui de Linden Cameron. Cet autiste de 13 ans s'est fait tirer dessus à plusieurs reprises par des policiers alors qu'il n'était pas armé. Hospitalisé en urgence, il s'en est finalement sorti.

