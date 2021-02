Un avion aurait croisé «un objet cylindrique rapide», affirment des médias américains

Plusieurs médias américains, parmi lesquels le New York Post ou encore ABC, rapportent qu'un pilote de la compagnie American Airlines aurait récemment croisé un «long objet cylindrique» se déplaçant à très grande vitesse, lors d'un vol reliant Cincinnati (Ohio) à Phoenix (Arizona).

L'information a d'abord été révélée par un site spécialisé, The Drive, qui affirme avoir eu confirmation de l'incident auprès d'American Airlines.

De sources concordantes, les faits se seraient donc déroulés le 21 février dernier à bord du vol AA 2292 opéré sur un appareil Airbus A320 de la compagnie.

L'avion volait alors au-dessus d'une vaste zone isolée à l'ouest de Des Moines (Iowa), à environ 11.000 mètres d'altitude et à une vitesse de 650 km/h.

Une «missile de croisière» évoqué

Ce faisant, un «long objet cylindrique qui ressemblait presque à un missile de croisière», d'après les informations de The Drive, aurait survolé à grande vitesse l'avion d'American Airlines.

Un incident suffisamment pris au sérieux par l'équipage qui en aurait aussitôt informé le centre de contrôle aérien d'Albuquerque (Nouveau-Mexique).

Steve Douglass, propriétaire du blog Deep Black Horizon et connu pour intercepter toutes sortes de communications aériennes civiles et militaires, a lui confirmé le passage de l'objet après avoir réussi à capter les conversations du pilote et membres d'équipage.

Une partie des échanges (en anglais) a même été publiée sur YouTube par The Drive.

Voici ce qu'on y entend en résumé : «Avez-vous des cibles (sur le radar, NDLR) ici ? Quelque chose vient de passer au-dessus de nous. Je déteste dire cela mais ce truc ressemblait à un long objet cylindrique, un peu comme un missile de croisière. Il se déplaçait vraiment très rapidement juste au-dessus de nos têtes».

Selon Steve Douglass, «aucune réponse du centre d'Albuquerque n'était audible, le trafic aérien bouchant à ce moment-là les communications».

Mick West, un Américain qui se présente sur son compte Twitter comme un écrivain et un «débunkeur», soit une personne qui enquête sur des assertions qu'elle pense être fausse ou du moins exagérée, avance d'ailleurs une autre explication.

One possibility is the close encounter a few minutes earlier with N738RJ pic.twitter.com/ZgQK4c65G9 — Mick West (@MickWest) February 24, 2021

Répondant à un certain Tyler Rogoway, un journaliste de The War Zone, site spécialisé dans les affaires militaires et de la défense, il avance que la rencontre pourrait s'expliquer par le passage dans la zone d'un autre appareil, dont la couleur et le fuselage, pourraient évoquer en effet un missile.

Par ailleurs, en dehors des affirmations de The Drive, American Airlines ne faisait pas mention, mercredi 24 février, ni sur son site, ni sur Twitter, d'un tel incident ayant impliqué l'un de ses appareils. De même, ni la FAA (l’autorité fédérale en matière d’aviation) ni l’armée américaine n’ont commenté cet extrait audio, alimentant toutes les spéculations.

Reste que dans cette partie des Etats-Unis, des grandes plaines de l'Iowa au Nouveau-Mexique, les rencontres des OVNI ne sont pas rares.

L'une des raisons avancées tient à la présence de nombreuses installations militaires de l'US Army. Plusieurs pilotes, dont certains d'ailleurs de l’armée américaine, ont en effet assuré avoir déjà croisé plusieurs objets mystérieux.

