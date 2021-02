DIRECT - Coronavirus : Pfizer va tester l'efficacité d'une troisième dose de son vaccin contre les variants

Le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran donneront jeudi à 18h une conférence de presse très attendue , la situation s'étant fortement dégradée dans une dizaine de départements. Comme dans les Alpes-Maritimes ou à Dunkerque, de nouveaux reconfinements locaux sont à l'étude. Suivez toute l’actualité de l’évolution de la crise sanitaire du coronavirus.

15h17

L'alliance Pfizer/BioNTech va proposer une troisième dose de son vaccin contre le Covid-19 aux participants de leur essai clinique initial, afin d'évaluer son effet possible sur un renforcement immunitaire face aux variants du virus, annoncent les deux entreprises.

Les sociétés américaine et allemande de biotechnologie "vont étudier (les effets) d'une troisième dose du vaccin Pfizer/BioNTech (...) pour évaluer la sécurité et la façon dont est tolérée une piqûre de rappel", face aux inquiétudes suscitées par les variants du SARS-CoV-2, ont-elles indiqué dans un communiqué.

14h34

La Sierra Leone, pays pauvre d'Afrique de l'Ouest, doit recevoir 200.000 doses de vaccin Sinopharm contre le Covid-19, offertes par la Chine, a annoncé le gouvernement de Freetown dans un communiqué.

13h49

Les élèves dont les examens ont été annulés en Angleterre en raison de la pandémie due au coronavirus ne seront évalués que par les enseignants, sans recours à un algorithme, a annoncé le gouvernement britannique, soucieux de ne pas reproduire le fiasco de l'été dernier. Malgré leurs réticences, les autorités ont fermé les écoles début janvier dans le cadre du confinement et elles ne doivent rouvrir qu'à partir du 8 mars dans la nation britannique.

13h16

Après la découverte d'un 16e cas positif au Covid-19 chez les Bleus, le match président dimanche entre le XV de France et l'Ecosse a été officiellement reporté.

12h41

L'assureur Axa a été condamné à indemniser un restaurateur marseillais pour ses pertes d'exploitation dues au Covid-19 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, première juridiction d'appel à statuer au fond sur ce type de litige dont sont saisies plusieurs autres cours. "Nous allons étudier attentivement les motivations de la décision (...). Nous rappelons que ce même contrat est actuellement l'objet de débats devant plusieurs autres juridictions d’appel dans le pays", a réagi Axa dans un communiqué. Le restaurant "L’Espigoulier" avait souscrit, en août 2017, un contrat standard garantissant les pertes d’exploitation dues à une fermeture administrative consécutive à une épidémie.

11h36

Le "Covid long", qui affecte mystérieusement un nombre significatif de malades du Covid-19, doit "être de la plus haute importance" pour toutes les autorités sanitaires dans le monde, a appelé jeudi la branche européenne de l'Organisation mondiale de la santé. "C'est une priorité claire pour l'OMS, et de la plus haute importance. Cela doit l'être pour toutes les autorités sanitaires", a affirmé Hans Kluge, le directeur de l'organisation sanitaire onusienne, lors d'une conférence de presse.

11h04

Le nombre de ruptures de contrats de travail envisagées, liées à une procédure de plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), a franchi le cap des 100.000 depuis mars et le début de la crise du Covid-19, selon des données publiées jeudi par le ministère du Travail. En cumul entre le 1er mars 2020 et le 21 février, 103.392 ruptures de contrats de travail ont été envisagées dans le cadre de PSE. C'est "près de trois fois plus que sur la même période l'année précédente", où ce chiffre était de 36.247, précise la direction des statistiques (Dares), qui souligne que 884 PSE ont été initiés depuis mars (contre 498 du 1er mars 2019 au 21 février 2020).

10h41

La Chine a démenti jeudi avoir infligé un dépistage anal du Covid-19 à des diplomates américains, dans l'espoir de désamorcer une polémique naissante entre les deux puissances. Le géant asiatique, qui a largement endigué la contamination sur son sol, a commencé en début d'année à généraliser les tests rectaux, jugés plus fiables que les méthodes traditionnelles de prélèvement dans le nez ou la gorge, le coronavirus pouvant rester présent plus longtemps dans le système digestif. D'après les médias américains Vice et Washington Post, des employés du département d'Etat en poste en Chine se sont plaints d'avoir subi "par erreur" un dépistage anal du Covid, alors qu'il en sont en principe exemptés.

9h44

Un nouveau joueur du XV de France a été testé positif au Covid-19. La Fédération française de rugby a annoncé que les entraînements du jour étaient suspendus.

8h38

La France va demander des tests PCR de moins de 72 heures à compter du 1er mars pour les déplacements non professionnels de frontaliers entre l'Allemagne et le département de la Moselle. "La dérogation de l'obligation de présentation d'un test PCR de moins de 72 h à l'entrée sur le territoire national sera limitée aux seules activités professionnelles", ont annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran et le secrétaire d'Etat aux Affaires européennes Clément Beaune dans un communiqué commun.

8h11

Les dirigeants européens tenteront jeudi lors d'un sommet virtuel d'afficher une stratégie commune face à la menace des variants du coronavirus, en dépit de restrictions de circulation non coordonnées et de vives divergences sur le futur "passeport vaccinal". Les dirigeants des Vingt-Sept se retrouvent par visioconférence à partir de 14H00 GMT au moment où le nombre de contaminations peine à décroître sur le continent, en raison de campagnes de vaccination poussives et de l'essor des variants britannique et sud-africain. Inquiets, dix pays de l'UE ont adopté des restrictions à leurs frontières. La Commission européenne a sommé six d'entre eux de s'expliquer sur des restrictions de circulation qu'elle juge disproportionnées, redoutant des dysfonctionnements de chaînes de production.

6h12

Le Mexique et l'Argentine ont dit mercredi vouloir collaborer pour que l'Amérique latine "atteigne l'autosuffisance dans la production de vaccins" contre le Covid-19 et qu'aucun pays de la région ne soit exclu de l'accès aux vaccins.

"La pandémie de Covid-19 a souligné l'importance de maintenir l'Amérique latine et Caraïbe, forte, unie et solidaire, où aucun pays ne soit exclu d'un accès universel, juste, équitable et opportun aux médicaments, vaccins et matériel médical", indique un communiqué conjoint publié à l'issue d'une visite du président argentin Alberto Fernandez à Mexico.

