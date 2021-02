DIRECT - Coronavirus : test PCR obligatoire au 1er mars en Moselle pour les déplacements non professionnels des frontaliers

Le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran donneront jeudi à 18h une conférence de presse très attendue , la situation s'étant fortement dégradée dans une dizaine de départements. Comme dans les Alpes-Maritimes ou à Dunkerque, de nouveaux reconfinements locaux sont à l'étude. Suivez toute l’actualité de l’évolution de la crise sanitaire du coronavirus.

9h44

Un nouveau joueur du XV de France a été testé positif au Covid-19. La Fédération française de rugby a annoncé que les entraînements du jour étaient suspendus.

8h38

La France va demander des tests PCR de moins de 72 heures à compter du 1er mars pour les déplacements non professionnels de frontaliers entre l'Allemagne et le département de la Moselle. "La dérogation de l'obligation de présentation d'un test PCR de moins de 72 h à l'entrée sur le territoire national sera limitée aux seules activités professionnelles", ont annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran et le secrétaire d'Etat aux Affaires européennes Clément Beaune dans un communiqué commun.

8h11

Les dirigeants européens tenteront jeudi lors d'un sommet virtuel d'afficher une stratégie commune face à la menace des variants du coronavirus, en dépit de restrictions de circulation non coordonnées et de vives divergences sur le futur "passeport vaccinal". Les dirigeants des Vingt-Sept se retrouvent par visioconférence à partir de 14H00 GMT au moment où le nombre de contaminations peine à décroître sur le continent, en raison de campagnes de vaccination poussives et de l'essor des variants britannique et sud-africain. Inquiets, dix pays de l'UE ont adopté des restrictions à leurs frontières. La Commission européenne a sommé six d'entre eux de s'expliquer sur des restrictions de circulation qu'elle juge disproportionnées, redoutant des dysfonctionnements de chaînes de production.

6h12

Le Mexique et l'Argentine ont dit mercredi vouloir collaborer pour que l'Amérique latine "atteigne l'autosuffisance dans la production de vaccins" contre le Covid-19 et qu'aucun pays de la région ne soit exclu de l'accès aux vaccins.

"La pandémie de Covid-19 a souligné l'importance de maintenir l'Amérique latine et Caraïbe, forte, unie et solidaire, où aucun pays ne soit exclu d'un accès universel, juste, équitable et opportun aux médicaments, vaccins et matériel médical", indique un communiqué conjoint publié à l'issue d'une visite du président argentin Alberto Fernandez à Mexico.

