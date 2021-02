Iran : une femme pendue alors qu'elle venait de mourir d'une crise cardiaque

Un geste inhumain. En Iran, une femme condamnée à mort pour le meurtre de son mari a succombé à une crise cardiaque en attendant son exécution. Elle a malgré tout été pendue.

L'histoire de cette femme, Zahra Ismaili, a été relatée la semaine dernière par son avocat, Omid Moradi, dans un post Facebook - depuis supprimé - et relayée par le quotidien britannique The Times et Iran HRM, un site créé par des militants iraniens pour les droits humains.

Omid Moradi, the lawyer of a woman recently executed in #Iran says she suffered a fatal stroke after witnessing 16 men being hanged & authorities hanged her dead body. #ZahraEsmaili mother of 2 was found guilty of killing her husband who was a high ranking intel official. pic.twitter.com/9tnNObXGyF

