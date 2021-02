Le passeport vaccinal de nouveau au menu d'un sommet européen aujourd'hui

Après avoir ouvert le débat fin janvier, les Etats membres de l'Union européenne se penchent de nouveau sur l'épineuse question du passeport vaccinal aujourd'hui, à l'occasion d'un sommet européen en visioconférence.

«Je pense que nous devons poursuivre nos travaux pour définir une approche commune sur les certificats de vaccination», a indiqué le président du Conseil européen Charles Michel dans sa lettre invitant les dirigeants des Vingt-Sept à cette réunion virtuelle.

Au même moment, ce jeudi, les députés européens de la commission des transports et du tourisme doivent présenter une série de propositions destinées à aider le secteur du tourisme européen, mis en souffrance par la crise du coronavirus, incluant un certificat de vaccination unique.

Malgré la pression de plusieurs pays européens, qui voient le passeport vaccinal européen comme un sésame pour relancer le tourisme (en particulier les pays du sud de l'Europe : Grèce, Espagne, Italie, Portugal...), il est peu probable que les Vingt-Sept se mettent d'accord sur un document commun ce jeudi, selon le média spécialisé EUobserver.

La France et l'Allemagne opposées

L'opposition de certains pays reste en effet forte, en particulier de la France et de l'Allemagne, qui jugent ce débat prématuré, sachant que les campagnes de vaccination viennent à peine de débuter sur le Vieux Continent. La Commission européenne elle-même se montre prudente. Elle insiste sur l'absence de preuve scientifique montrant qu'une personne vaccinée ne peut être infectée ou transmettre la maladie.

Le débat semble loin d'être clos. Il devrait même être de plus en plus brûlant à mesure que les campagnes vaccinales nationales avancent et que la saison touristique estivale se rapproche.

A voir aussi