Le Yémen face à l'une des pires famines de l'Histoire

Après six ans de conflit, le Yémen subit actuellement l'effondrement de son système de santé, de son économie ou encore de secteurs comme l'éducation. Le pays pourrait connaitre la pire famine dans le monde depuis des décennies.

Pour tenter de parer à cette catastrophe, l’ONU lance lundi, son désormais annuel appel à l’aide humanitaire. Seulement, les contributions des pays, en particulier les pays voisins du Yemen, ont fortement diminué ces dernières années, en particulier celle de l’Arabie Saoudite et des Émirats arabes unis.

Selon le chef de l’humanité de l’ONU, Mark Lowcock, alors que ces aides avaient permis de nourrir entre 13 et 14 millions de personnes par mois en 2019, les contributions de 2019 ont servi à nourrir seulement 9 millions de yéménites en 2020.

«Sans ce financement, beaucoup plus de gens mourront, il pourrait y avoir des perspectives catastrophiques dans le pays, a averti le membre de l'ONU dans des propos rapportés par The Time. À cause de l'état actuel du pays, où il y a déjà des poches de famine, ce que nous allons voir est la pire famine que le monde ait connue depuis des décennies. Donc, il y a beaucoup en jeu et il y a urgence».

La menace des épidémies de choléra

La famine et les épidémies de choléra menacent constamment la population du Yemen, en particulier dans les camps.

«La situation est terrible. La plupart des familles ont un besoin urgent d'abris, de produits non alimentaires, d'accès à l'eau potable et aux services de santé ainsi que d'aide alimentaire», explique la porte-parole de l'Organisation internationale des migrations pour le Yémen, Olivia Headon.

Le nord du Yémen, où les rebelles Houthis ont repris leur offensive contre les forces loyalistes, est le cœur d’affrontements. Selon Olivia Headon, 1.048 familles ont été déplacées de la seule région de Serwah, près de Marib, depuis le début de l'offensive.

Le conflit a plongé le pays dans la pire crise humanitaire au monde selon l'ONU, a fait plus de 3,3 millions de déplacés et coûté la vie à près de 130.000 personnes.

La semaine dernière, l'émissaire de l'ONU pour le Yémen, Martin Griffiths, avait appelé les rebelles à «cesser» leur offensive.

«Elle met en danger des millions de civils, en particulier avec les combats qui atteignent les camps de personnes déplacées», a-t-il déclaré lors d'une visioconférence du Conseil de sécurité consacrée au Yémen.

