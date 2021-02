Vidéo : un chien robot en mission avec la police de New York

Même lorsqu'il est fait de métal et d'écrous, le chien est le meilleur ami de l'homme. C'est en tout cas ce que pensent les policiers de New York qui, lors d'une mission dans le Bronx mardi 23 février, ont fait appel à Digidog. Ce chien robot est censé réduire les risques pris par les forces de l'ordre durant leurs interventions.

Une vidéo le montre sur ses quatre pattes, tandis qu'il évolue parmi les agents du NYPD (New York police district). Ce jour-là, les policiers étaient mobilisés pour le signalement d'une intrusion dans un appartement du Bronx.

Digidog leur a ainsi servi d'éclaireur, effectuant la reconnaissance des lieux pour sécuriser la zone avant leur entrée. Interrogé par le New York Post, Frank Digiacomo, membre de l'unité d'intervention et d'assistance technique du NYPD, affirme que «ce chien va sauver des vies, protéger les gens et les agents».

Créé par Boston Dynamics, Digidog pèse une trentaine de kilos et peut se déplacer à une vitesse maximale de 5,5 km/h. Equipé de caméras, il est capable de recevoir ainsi que d'envoyer des informations et son intelligence artificielle lui permet «de naviguer dans des environnements très complexes», selon Deepu John, un agent du NYPD.

Encore en phase de test, Digidog n'est pour l'heure déployé que ponctuellement, notamment lors de situations à haut risque. En décembre dernier, il a par exemple été utilisé lors d'une prise d'otages. Cinq personnes étaient retenues par deux hommes dans une maison du Queens et cet agent à quatre pattes à permis d'entrer en contact avec les victimes, leur livrant même de la nourriture.

