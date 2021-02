«4 bouteilles et 3 bras»: cette illusion d'optique qui enflamme les réseaux sociaux

C'est une photo plutôt anodine à première vue qui circule depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux. On peut y voir des randonneurs s'accordant une pause dans leur périple pour boire un petit coup, chacun muni d'une bouteille miniature. Seul hic... Le nombre de bouteilles et de bras qui les soulèvent pour trinquer ne coincident pas.

«4 bouteilles et 3 bras». C'est comme ça que l'on pourrait décrire cette image qui a rendu fous les internautes.

My brain refuses to believe there are 4 people in this photo pic.twitter.com/GOwglY3vyw

— Jen Gentleman (@JenMsft) February 14, 2021