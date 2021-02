Chine : une femme a passé 6 mois en prison pour des poèmes sur Wuhan et le coronavirus

Une utilisatrice de la plate-forme sociale chinoise Weibo a été condamnée à 6 mois de prison l’année dernière pour avoir écrit et diffusé des histoires en référence à la Covid en avril 2020, selon un document judiciaire rendu public mercredi par le ministère de la Sécurité publique chinoise.

Les textes de Zhang Wenfang, plus connue sous le pseudonyme de Marilyn Monroe sur Weibo, avaient été largement partagés. Basée dans la province de Hebei et arrêtée par la police le 4 avril, l’écrivaine racontait les tristes histoires inconnues de personnes décédées ou qui auraient souffert durant la crise sanitaire dans la ville de Wuhan. Mais d’après les autorités, les écrits contenaient des rumeurs.

Zhang Wenfang, a Hebei based Weibo user, sentenced to 6 months in prison for a piece of content she posted on Weibo, which mentioned dozens of untold sad stories during the Covid lockdown in Wuhan City, and which authority claimed contained rumors. pic.twitter.com/2lQRV4fp8u

