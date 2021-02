Climat : l’ONU tire la sonnette d’alarme et déplore des engagements trop faibles des États

Si les États continuent dans cette voie, les objectifs fixés lors de l'Accord de Paris en 2015 ne seront pas atteints. C’est ce que pointe l’Organisation des Nations unies (ONU) dans un rapport, ce vendredi 26 février. Elle demande à ce que les États prennent immédiatement des mesures pour contenir les changements climatiques.

L’objectif reste toujours le même : éviter que les températures à la surface du globe n’augmentent de plus de 1,5 degré d’ici à la fin du siècle. L’ONU estime cependant dans ce rapport que depuis que cet objectif a été fixé, les gouvernements n’ont pas fait assez d’efforts. «Le rapport intérimaire de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques publié aujourd'hui est une alerte rouge pour notre planète, a ainsi déclaré Antonio Guterres, secrétaire général de l’ONU. Il montre que les gouvernements sont loin d'avoir atteint le niveau d'ambition nécessaire pour limiter le changement climatique à 1,5 degré et atteindre les objectifs de l'Accord de Paris. Les principaux émetteurs doivent se fixer des objectifs de réduction des émissions beaucoup plus ambitieux pour 2030», alerte-t-il.

L’organisation, qui se base les travaux du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec), rappelle que nous devons impérativement réduire de 45% nos émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030, par rapport au niveau de 2010.

