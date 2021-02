Des terrains situés dans des zones protégées de l’Amazonie vendus sur Facebook

Des terrains situés dans des parties protégées de l’Amazonie, où vivent parfois des peuples indigènes, sont vendus illégalement sur la Facebook Market Place.

Certaines parcelles ont une surface équivalente à dix terrains de foot, et font l’objet de petites annonces sur l’onglet prévu à cet effet sur le réseau social, d’après une enquête de la BBC. Ces annonces seraient même trouvables très facilement en tapant quelques mots clés.

Le commerce de ces terrains profite principalement à des investisseurs, qui savent que les industriels du secteur agricole seront intéressés par le rachat de ces terres. Certains défrichent et déboisent même ces terrains en amont, pour les revendre plus cher aux agriculteurs. Ces transactions pourraient fortement nuire aux populations autochtones qui vivent dans la forêt, et qui pourraient se voir chasser de leur territoire par les investisseurs.

Des représentants de population autochtones et d’ONG de protection de l’environnement dénoncent ce commerce illégal. «Les envahisseurs se sentent tellement puissants qu'ils n'ont pas honte d'aller sur Facebook pour faire des transactions foncières illégales» déplore Ivaneide Bandeira, responsable de l'ONG environnementale Kanindé.

Selon la BBC, Facebook a fait savoir qu’il était «prêt à travailler avec les autorités locales» pour réguler ces petites annonces, mais qu’il ne prendrait pas de mesure de son propre chef.

Alors que la déforestation en Amazonie a atteint son plus haut niveau depuis une douzaine d’année, le commerce illégal de terres pourrait accroitre le phénomène. Elle est principalement causée par l’agriculture intensive, les industriels n’hésitant pas à brûler certaines parties de la forêt pour les déboiser plus rapidement. Cette technique agricole a été l’une des causes des gigantesques incendies qui se sont déclarés en Amazonie ces deux dernières années.

Pour protéger ces territoires, le chef indigène Roani a déclaré au mois de février qu'il continuera à lutter pour la reconnaissance de l'Amazonie comme terre indigène, seul moyen pour lutter contre les activités agricoles.

