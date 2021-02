DIRECT - Coronavirus : Emmanuel Macron évoque la mise en place d'un «pass sanitaire»

A partir de 18h, Nice et Dunkerque vont être reconfinés pendant l'ensemble du week-end. Hier, le Premier ministre Jean Castex a placé 20 départements en «surveillance renforcée». Et Emmanuel Macron a évoqué la mise en place d'un «pass sanitaire», en vue de la réouverture des lieux culturels et des restaurants toujours fermés en raison de la pandémie de Covid-19. Suivez toute l’actualité de l’évolution de la crise sanitaire du coronavirus.

6h52

Le Japon va mettre fin à l'état d'urgence lié au coronavirus dans plusieurs des départements où il est en place, alors que le rythme des infections ralentit, ont indiqué vendredi des médias, cinq mois avant les Jeux olympiques de Tokyo.

L'état d'urgence, actuellement en vigueur dans 10 départements dont Tokyo, est moins strict que les mesures de confinement en vigueur ailleurs dans le monde et prévoit principalement la fermeture des bars et des restaurants à 20H00.

6H01

La citadelle inca du Machu Picchu, fermée depuis fin janvier en raison de la pandémie de coronavirus, rouvrira aux touristes lundi avec une jauge de 40%. "Nous rouvrons la citadelle le 1er mars, avec une jauge de 40%. 897 personnes pourront pénétrer quotidiennement sur le site selon un strict protocole sanitaire", a indiqué à l'AFP une source au sein du ministère de la Culture qui a souhaité rester anonyme. Fermée près de huit mois en 2020, le site archéologique, classé au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1983, avait rouvert en novembre. Mais il avait dû être à nouveau fermé le 31 janvier en raison d'une deuxième vague épidémique de Covid-19 particulièrement virulente.

5H51

Emmanuel Macron tiendra une réunion avec des membres du gouvernement la semaine prochaine pour préparer la mise en place d'un "pass sanitaire", qui ne sera pas un "passeport vaccinal", en vue de la réouverture des lieux culturels et des restaurants fermés par la pandémie de Covid-19, a-t-il annoncé jeudi.

