DIRECT - Coronavirus : à Nice, le variant britannique représente désormais 100% des tests réalisés

A partir de 18h, Nice et Dunkerque vont être reconfinés pendant l'ensemble du week-end. Hier, le Premier ministre Jean Castex a placé 20 départements en «surveillance renforcée». Et Emmanuel Macron a évoqué la mise en place d'un «pass sanitaire», en vue de la réouverture des lieux culturels et des restaurants toujours fermés en raison de la pandémie de Covid-19. Suivez toute l’actualité de l’évolution de la crise sanitaire du coronavirus.

12h39

Selon Christian Estrosi, maire de Nice, «le variant britannique représente actuellement 100% des tests réalisés» dans sa ville.

12h21

«La situation est difficile pour tout le monde, il ne faut pas qu'on joue avec les nerfs des Français et c'est normal», a déclaré Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, au sujet de la proposition de la mairie de Paris de confiner pendant trois semaines la capitale.

11h37

Plombés par la crise sanitaire et ses conséquences économiques, les groupes du CAC 40 ont vécu une année noire en 2020, au cours de laquelle leurs bénéfices ont été rabotés de moitié, selon un décompte provisoire réalisé par l'AFP. Les 35 sociétés de l'indice phare de la Bourse de Paris ayant déjà publié leur résultats ont accumulé au total un peu plus de 32 milliards d'euros de bénéfices l'an passé. Cela représente un repli de 56% par rapport à 2019, alors que le pic avait été atteint en 2017, avec 96,6 milliards d'euros.

11h04

Les "premiers effets" de la campagne de vaccination se dessinent chez les personnes âgées de plus de 75 ans, notamment les résidents en Ehpad, a indiqué vendredi Santé publique France, notant une "amélioration" des indicateurs dans cette tranche d'âge. Au 23 février, 80% des résidents en Ehpad avaient reçu au moins une dose de vaccin, et 50,6% avaient reçu les deux doses. Et au total, hors ou en Ehpad, près de 25% des personnes âgées de 75 ans et plus avaient reçu au moins une dose de vaccin, selon le bulletin hebdomadaire de l'agence sanitaire. Dans ce contexte, les "premiers effets" de la vaccination, dont les personnes âgées sont la cible prioritaire, "se dessinent avec une diminution des indicateurs épidémiologiques chez les plus de 75 ans et les résidents en Ehpad". Cette amélioration, "reflet probable de la vaccination", est notable sur la majorité des indicateurs, notamment une diminution de l'incidence et une baisse de la proportion de personnes hospitalisés par rapport aux autres classes d'âge.

10h21

Alexandre Avril était l'invité vendredi matin de Pascal Praud dans l'Heure des Pros. Le maire Divers droite de Salbris a mis en question la politique nationale indexée sur le taux d'incidence de l'épidémie de Covid-19.

9h58

Le variant anglais du Covid-19 a été détecté pour la première fois en Algérie, a annoncé jeudi soir l’Institut Pasteur d’Algérie, confirmant une information du quotidien francophone El Watan. "Dans la continuité des activités de séquençage des virus SARS-CoV-2 (...), l’Institut Pasteur d’Algérie a détecté sur des PCR positives, datées du 19 février 2021, deux variants britanniques", a indiqué l'institut dans un communiqué. "Ces deux souches mutantes ont été détectées chez un membre du personnel de santé de l’EHS de Psychiatrie de Chéraga (isolé actuellement) et chez un immigré retournant de France pour l’enterrement de son père", précise le communiqué.

6h52

Le Japon va mettre fin à l'état d'urgence lié au coronavirus dans plusieurs des départements où il est en place, alors que le rythme des infections ralentit, ont indiqué vendredi des médias, cinq mois avant les Jeux olympiques de Tokyo.

L'état d'urgence, actuellement en vigueur dans 10 départements dont Tokyo, est moins strict que les mesures de confinement en vigueur ailleurs dans le monde et prévoit principalement la fermeture des bars et des restaurants à 20H00.

6H01

La citadelle inca du Machu Picchu, fermée depuis fin janvier en raison de la pandémie de coronavirus, rouvrira aux touristes lundi avec une jauge de 40%. "Nous rouvrons la citadelle le 1er mars, avec une jauge de 40%. 897 personnes pourront pénétrer quotidiennement sur le site selon un strict protocole sanitaire", a indiqué à l'AFP une source au sein du ministère de la Culture qui a souhaité rester anonyme. Fermée près de huit mois en 2020, le site archéologique, classé au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1983, avait rouvert en novembre. Mais il avait dû être à nouveau fermé le 31 janvier en raison d'une deuxième vague épidémique de Covid-19 particulièrement virulente.

5H51

Emmanuel Macron tiendra une réunion avec des membres du gouvernement la semaine prochaine pour préparer la mise en place d'un "pass sanitaire", qui ne sera pas un "passeport vaccinal", en vue de la réouverture des lieux culturels et des restaurants fermés par la pandémie de Covid-19, a-t-il annoncé jeudi.

A voir aussi