Lady Gaga : une caméra de surveillance filme l'agression de son promeneur de chien blessé par balle

Lady Gaga vit actuellement un drame personnel. Deux de ses chiens ont été volés, et l’employé qui les promenait, a été blessé par balle lors d’une violente agression survenue mercredi 24 février, à Hollywood. Une caméra de surveillance a filmé la scène.

Une vidéo que le site TMZ a, le premier, réussi à se procurer et sur laquelle on devine la silhouette de Ryan Fischer, le «dog-sitter» qui a été embauché par Lady Gaga alors qu’elle est actuellement à Rome pour le tournage du prochain film de Ridley Scott.

L’homme était en train de se promener avec les chiens aux alentours de 22h, quand un véhicule s’est arrêtée à sa hauteur. Un homme est aussitôt sorti de la voiture et s’est jeté sur la victime, avant d’ouvrir le feu et de prendre le fuite.

Surveillance video shows moment Lady Gaga's dogs were taken and her dog walker was shot.

