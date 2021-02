Nigeria : des centaines de jeunes filles kidnappées dans une école

Des centaines d’adolescentes sont désormais portées disparues au Nigéria, après avoir été kidnappées dans une école au nord-est du pays, dans la nuit de jeudi à vendredi 26 février, par un groupe d’hommes armés.

Les autorités locales n’ont pas encore réussi à chiffrer exactement le nombre d’élèves portées disparues. Selon l’un des professeurs du collège-lycée Jangebe, plus de 300 jeunes filles ont été enlevées. Un autre membre de l’équipe du collège indique que plus de 600 filles étaient présentes dans les dortoirs de l’école, et pour le moment, seule «une cinquantaine» auraient été retrouvées. Les autorités cherchent encore à savoir combien de victimes ont été kidnappées, et combien ont réussi à s’enfuir lors de l’attaque.

Selon les informations de la BBC, un groupe d’hommes armés est donc passé à l’attaque dans la nuit de jeudi à vendredi, vers 1 heure du matin. Certains se seraient même déguisés en membres des forces de l’ordre, et auraient contraints les victimes à monter à bord de leurs véhicules.

Les attaques de ce type sont de plus en plus fréquentes au Nigéria. Ces groupes criminels, qui terrorisent la population locale, s’en prennent notamment à des écoliers, dans le but d’obtenir une rançon plus facilement. Ils agissent parfois même pour le compte d’organisations terroristes. En décembre dernier, pus de 300 élèves d’une école de Katsina, au nord du Nigéria, avaient été kidnappés pour le compte de Boko Haram.

Des «crimes de guerre»

Face à cette recrudescence d’enlèvements, les organisations internationales de défense des droits ont immédiatement réagi. Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (Unicef) s’est dit «en colère et attristé par une nouvelle attaque brutale contre des écoliers au Nigeria» ce vendredi, dans un communiqué.

«Il s'agit d'une violation flagrante des droits de l'enfant et d'une expérience horrible pour les enfants - une expérience qui pourrait avoir des effets durables sur leur santé mentale et leur bien-être, dénonce l'organisation. Nous condamnons totalement cette attaque et appelons les responsables à libérer immédiatement les filles et le gouvernement à prendre des mesures pour assurer leur libération en toute sécurité et celle de tous les autres écoliers du Nigeria».

Sur Twitter, l’organisation Amnesty International a rappelé les cinq dernières dates d’enlèvements similaires à celui-ci au Nigéria, et a dénoncé les agissements de ces groupes criminels, les qualifiant même de «crimes de guerre».