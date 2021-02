Grèce : une réfugiée enceinte qui s’est immolée par le feu pourrait être poursuivie pour incendie criminel

Une femme enceinte d’origine afghane qui souffre de graves blessures après s’être immolée par le feu dans un camp de réfugiés à Lesbos, a été forcée de témoigner à un procureur depuis son lit d’hôpital alors que les autorités grecques cherchent d’éventuelles possibilités de l’accuser d’incendie criminel.

La femme de 26 ans, dont on ne connait pas le nom, avait obtenu l'asile par les autorités grecques et devait s'envoler la semaine dernière pour l'Allemagne avec d'autres réfugiés reconnus, comme le rapporte The Guardian. Mais d’après les responsables, les médecins lui auraient déconseillé de faire le voyage car elle arrivait au terme de sa grossesse.

«Lorsqu’on lui a dit qu'elle ne pouvait pas voyager, sa déception et sa détresse étaient tellement immenses qu'elle a tenté de se suicider», a déclaré le juge d'instruction Nikos Triantafyllos au Guardian. Il précise toutefois que la jeune femme regrette énormément ses actions. « Elle a subi des brûlures aux mains, aux pieds et à la tête. Elle est pleine de remords. Elle doit donner naissance à son quatrième enfant la semaine prochaine » ajoute-il.

Mais l’afghane doit désormais faire face à des accusations d'incendie criminel après la destruction de sa tente lors de sa tentative de suicide. Jeudi, le procureur qui déterminera si elle doit être jugée, s’est rendu à l’hôpital de Mytilène, la principale ville de l’île grecque, pour entendre le témoignage de la maman. L’incident s’est produit dimanche dernier dans le camp temporaire qui se trouve sur la petite île de la mer Égée. La jeune femme, déjà mère de trois enfants, avait placé ses deux filles et son fils à l'extérieur de la tente avant de mettre le feu à la structure.

D'autres résidents du camp se sont précipités pour éteindre les flammes aux côtés de la police qui veille sur l'installation, ont rapporté les médias locaux. Le porte-parole des pompiers de l’île, Savvas Dionysatos a déclaré « avoir également été appelés sur les lieux » avant d’ajouter que « le procureur s'occupe actuellement de l'enquête ». Ce feu vient s’ajouter à la série d’incendies dévastateurs qui ont ravagé le camp de réfugiés surpeuplé de Mòria.

