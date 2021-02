DIRECT - Coronavirus : hospitalisations stables, toujours sur un plateau élevé

Depuis ce vendredi 18h, Nice et Dunkerque sont reconfinés pour l'ensemble du week-end. 20 départements font par ailleurs l'objet d'une «surveillance renforcée» face à la progression du coronavirus, et notamment des variants. Suivez toute l'actualité sur l'évolution de la crise sanitaire.

22h42

La préfecture de Guadeloupe a constaté samedi une "accélération de la reprise" de l'épidémie de Covid-19 sur l'île et s'inquiète de la "présence très probable d'un nouveau variant".

"Les 5 premiers jours de cette semaine sur l'archipel" ont montré que la propagation de l'épidémie, qui stagnait depuis une vingtaine de semaines, s'intensifie, selon la préfecture de Guadeloupe.

"Le taux d'incidence sur sept jours glissants se situe autour de 90/100 000 habitants et le taux de positivité a dépassé 8, se rapprochant dangereusement du seuil d'alerte (10)", précise la même source.

19H30

Le nombre de patients à l'hôpital pour cause de Covid-19 se maintenait autour des 25.000, dont quelque 3.400 en service de réanimation, selon les données hospitalières publiées samedi par Santé publique France, des chiffres stables par rapport à la veille. Les hôpitaux français accueillaient 24.995 patients atteints par le coronavirus, contre 25.130 vendredi.

Une semaine auparavant, ils étaient 25.269. Sur ces presque 25.000 patients hospitalisés, 1.007 sont entrés à l'hôpital ces dernières 24 heures (1.634 vendredi). Les services de réanimation, qui reçoivent les cas les plus graves, comptaient 3.453 malades (dont 208 transférés ces dernières 24 heures), contre 3.445 vendredi.

Quelque 24.000 (23.996) personnes ont été testées positives au virus (contre 25.207 vendredi) et le taux de positivité, à savoir le nombre de personnes positives sur l'ensemble des gens testés, continue de progresser, à 7,2%, contre 7,1% vendredi et 6,1% samedi 20 février. Santé publique France a annoncé samedi 186 décès, après 286 vendredi et 183 il y a une semaine. L'épidémie a tué 86.332 personnes en France depuis ses débuts, il y a un an.

La barre des 3 millions de personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin sera bientôt franchie: on était à 2,918 millions vendredi --les données publiées concernent les chiffres de la veille--, dont 1,561 million ont reçu les deux doses de la vaccination.

17h23

Les écoles primaires et le collège de Chambourcy, à l'ouest de Paris, ne rouvriront pas lundi après la détection de 13 cas de variant sud-africain du coronavirus dans cette ville de moins de 6.000 habitants, a confirmé la préfecture des Yvelines à l'AFP.

Mi-février, six adultes travaillant au sein d'une école maternelle de Chambourcy (Yvelines) ainsi que sept enfants ont été testés positifs au variant sud-africain du coronavirus, a indiqué la préfecture, confirmant une information de Libération

13h24

Le Premier ministre Jean Castex a demandé ce samedi aux préfets des 20 départements où l'épidémie de Covid-19 menace de flamber de renforcer les contrôles des mesures en vigueur dont les couvre-feux, a annoncé Matignon.

Le chef du gouvernement a "appelé les préfets à mener des concertations approfondies et à prendre des mesures à caractère immédiat: renforcement des contrôles des mesures mises en oeuvre, optimisation de la campagne vaccinale, déploiement des tests salivaires dans les établissements d'enseignement et respect des directives relatives au télétravail", ont précisé ses services à l'issue d'une visioconférence de M. Castex avec les préfets des 20 départements et les directeurs généraux des Agences régionales de santé concernés.

12h34

La Commission de vaccination allemande (Stiko) envisage de recommander le vaccin anti-Covid d'AstraZeneca pour les plus de 65 ans après une étude en Ecosse montrant son efficacité pour les plus âgés, a indiqué son président.

07h45

Une première cargaison d'oxygène à usage médical a été envoyée par le Chili pour les malades du Covid-19 à son voisin du Pérou, où la demande pour ce gaz a explosé à l'image de plusieurs pays d'Amérique latine durant la deuxième vague de la pandémie.

06h05

Le Vanuatu, qui n'enregistre aucun cas de Covid-19, entend rouvrir graduellement ses frontières en commençant par celles avec son voisin, le territoire français de Nouvelle-Calédonie, a indiqué samedi un porte-parole du gouvernement.

00h25

Un comité d'experts a recommandé la mise sur le marché du vaccin unidose de Johnson & Johnson aux Etats-Unis, ouvrant ainsi la voie, lorsque l'autorisation en urgence sera confirmée par les autorités sanitaires, à la distribution imminente de plusieurs millions de doses d'un troisième vaccin contre le Covid-19 dans le pays.