DIRECT - Coronavirus : Jean Castex demande le renforcement des contrôles dans les 20 départements en surveillance renforcée

Depuis ce vendredi 18h, Nice et Dunkerque sont reconfinés pour l'ensemble du week-end. 20 départements font par ailleurs l'objet d'une «surveillance renforcée» face à la progression du coronavirus, et notamment des variants. Suivez toute l'actualité sur l'évolution de la crise sanitaire.

13h24

Le Premier ministre Jean Castex a demandé ce samedi aux préfets des 20 départements où l'épidémie de Covid-19 menace de flamber de renforcer les contrôles des mesures en vigueur dont les couvre-feux, a annoncé Matignon.

Le chef du gouvernement a "appelé les préfets à mener des concertations approfondies et à prendre des mesures à caractère immédiat: renforcement des contrôles des mesures mises en oeuvre, optimisation de la campagne vaccinale, déploiement des tests salivaires dans les établissements d'enseignement et respect des directives relatives au télétravail", ont précisé ses services à l'issue d'une visioconférence de M. Castex avec les préfets des 20 départements et les directeurs généraux des Agences régionales de santé concernés.

12h34

La Commission de vaccination allemande (Stiko) envisage de recommander le vaccin anti-Covid d'AstraZeneca pour les plus de 65 ans après une étude en Ecosse montrant son efficacité pour les plus âgés, a indiqué son président.

07h45

Une première cargaison d'oxygène à usage médical a été envoyée par le Chili pour les malades du Covid-19 à son voisin du Pérou, où la demande pour ce gaz a explosé à l'image de plusieurs pays d'Amérique latine durant la deuxième vague de la pandémie.

06h05

Le Vanuatu, qui n'enregistre aucun cas de Covid-19, entend rouvrir graduellement ses frontières en commençant par celles avec son voisin, le territoire français de Nouvelle-Calédonie, a indiqué samedi un porte-parole du gouvernement.

00h25

Un comité d'experts a recommandé la mise sur le marché du vaccin unidose de Johnson & Johnson aux Etats-Unis, ouvrant ainsi la voie, lorsque l'autorisation en urgence sera confirmée par les autorités sanitaires, à la distribution imminente de plusieurs millions de doses d'un troisième vaccin contre le Covid-19 dans le pays.