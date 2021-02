Etats-Unis: des conservateurs ont-ils utilisé un symbole nazi pour la scène de leur événement annuel ?

Donald Trump n'a pas encore parlé, mais une polémique secoue déjà les réseaux sociaux. Alors que les conservateurs américains organisent leur conférence annuelle ce week-end, la CPAC (Conservative Political Action Conference), les internautes dénoncent la forme de la scène qui accueille les discours.

En effet, certains d'entre eux ont repéré une similarité entre celle-ci et la rune d'Odal, un symbole tiré de l'alphabet gothique utilisé par certaines divisions SS nazies pendant la Seconde guerre mondiale et par des mouvements néo-nazis ces dernières années. Des photos montrant la ressemblance ont émergé sur Twitter notamment, où le hashtag #NAZIPAC a été largement repris.

.@Hyatt, the #CPAC stage is designed to be a rune used by the Nazis. Curious if you are okay with Nazi symbols being used on your properties like this? pic.twitter.com/XoZeV9BiLG

— Fred Guttenberg (@fred_guttenberg) February 27, 2021