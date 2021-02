Pour lutter contre le réchauffement climatique, Miami va délaisser ses célèbres palmiers

Miami va renoncer à ses célèbres palmiers. Du moins en partie, puisque la ville américaine a validé un plan visant à réduire leur concentration au profit d'arbres d'ombrage plus écologiques.

C'est donc un petit bouleversement qui se prépare dans le paysage de la ville, rapporte le Miami Herald. En effet, plus de la moitié des 50.000 arbres de Miami sont des palmiers. Or le plan, approuvé à l'unanimité en octobre 2020, consiste à atteindre l'objectif d'une réduction de la concentration de palmiers de 25% au niveau de la canopée de la plage, d'ici à 2050.

Ce plan a été voté pour deux raisons. La municipalité souhaite d'une part rendre les conditions de vie plus agréables pour les habitants de la ville en abaissant la chaleur ressentie. Pour ce faire, des espèces d'arbres spécifiques vont être plantées permettant ainsi de créer des zones d'ombre fraîches et de s'adapter au réchauffement climatique. Mais la ville de Floride entend, d'autre part, grâce à ces nouvelles plantations, améliorer la qualité de l'air en absorbant davantage de carbone et d'eau de pluie.

Elizabeth Wheaton, en charge de l’environnement et du développement durable de la ville, a évoqué un objectif de 1 300 nouveaux arbres d'ombrage plantés chaque année.

